«Сибирь» обыграла «Авангард» и продлила победную серию в КХЛ до 6 матчей

Встреча, прошедшая во вторник в Омске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбу в основное время матча забросил Степан Санников (на 32-й минуте), а решающий буллит реализовал Александр Бергстрём.

У «Авангарда» отличился Егор Мартынов (33). Нападающий омичей Юхан Сундстрём провел первый матч в КХЛ с 26 августа.