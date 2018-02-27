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27 февраля, источник: Р-Спорт

«Сибирь» обыграла «Авангард» и продлила победную серию в КХЛ до 6 матчей

Хоккеисты новосибирской «Сибири» по буллитам обыграли омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Омске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбу в основное время матча забросил Степан Санников (на 32-й минуте), а решающий буллит реализовал Александр Бергстрём.

У «Авангарда» отличился Егор Мартынов (33). Нападающий омичей Юхан Сундстрём провел первый матч в КХЛ с 26 августа.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Сибирь», одержавшая 6-ю победу в «регулярке» подряд, 1 марта сыграет дома с челябинским «Трактором», а «Авангард» в тот же день на выезде встретится с астанинским «Барысом».

Авангард 1:2 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Сибирь
27.02.2018, 16:00 Зрители: 10280 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Герман Титов Владимир Юрзинов
Вратари
Олег Шилин Александр Салак
1-й период
Глеб Зырянов 16:42
2-й период
21:41 Михаил Фисенко
Степан Санников (А.А. Шаров) 31:28
32:28 Егор Мартынов (М. Чудинов, К. Семенов)
Константин Алексеев 32:55
Николай Демидов 34:12
34:56 Семен Кошелев
Йонас Энлунд 34:56
3-й период
42:20 Ансель Галимов
42:20 Виталий Меньшиков
Константин Алексеев 42:20
Глеб Зырянов 42:20
46:12 Виталий Меньшиков
50:58 Ансель Галимов
Патрик Закриссон 52:36
Серия буллитов - победный бросок
А. Бергстрем
Статистика
12 Штрафное время 14
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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