ХК СКА: Клуб перевел Шипачева в ВХЛ, чтобы предоставить ему отдых после Олимпиады

Во вторник пресс-служба КХЛ сообщила, что Шипачев переведен в команду ВХЛ «СКА-Нева».
«Перевод Шипачева в фарм-клуб “СКА-Нева” — это технический момент, связанный с заявкой хоккеистов на игру с “Йокеритом”. Это просто формальность, он не будет задействован в играх фарм-клуба. Проблема в том, что сегодня в Хельсинки против “Йокерита” играет основная команда, и так как многим олимпийцам предоставлен отдых, то клуб заявляет на эту игру ряд хоккеистов “СКА-Невы”, а Шипачева нужно убрать из заявки, чтобы там было место. Пока отдых предоставлен на одну игру», — говорится в заявлении.
Шипачев начал сезон-2017/18 в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», но вскоре был отстранен за отказ играть в фарм-клубе команды. 11 ноября Шипачев заключил контракт с питерским СКА. В нынешнем сезоне 30-летний Шипачев провел в регулярном чемпионате КХЛ 21 матч, забросил 9 шайб и отдал 16 голевых передач.
В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме. Шипачев принял участие в первом матче турнира против словаков (2:3).