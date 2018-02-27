ХК СКА: Клуб перевел Шипачева в ВХЛ, чтобы предоставить ему отдых после Олимпиады

«Перевод Шипачева в фарм-клуб “СКА-Нева” — это технический момент, связанный с заявкой хоккеистов на игру с “Йокеритом”. Это просто формальность, он не будет задействован в играх фарм-клуба. Проблема в том, что сегодня в Хельсинки против “Йокерита” играет основная команда, и так как многим олимпийцам предоставлен отдых, то клуб заявляет на эту игру ряд хоккеистов “СКА-Невы”, а Шипачева нужно убрать из заявки, чтобы там было место. Пока отдых предоставлен на одну игру», — говорится в заявлении.