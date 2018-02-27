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14:43 (мск), источник: ТАСС

СКА отправил нападающего Шипачева в клуб ВХЛ

ТАСС, 27 февраля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга отправил российского нападающего Вадима Шипачева в команду «СКА- Нева», которая выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Вместо Шипачева СКА вызвал в главную команду защитника Михаила Тихонова и нападающего Дениса Орловича-Грудкова.

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Шипачев начал сезон-2017/18 в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», но вскоре был отстранен за отказ играть в фарм-клубе команды. 11 ноября Шипачев заключил контракт с питерским СКА. В нынешнем сезоне 30-летний Шипачев провел в регулярном чемпионате КХЛ 21 матч, забросил 9 шайб и отдал 16 голевых передач.

«СКА-Нева» со второго места вышел в плей-офф ВХЛ. В матче 1/8 финала команда сыграет против воскресенского «Химика».

В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме. Шипачев принял участие в первом матче на турнире против словаков (2:3).

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