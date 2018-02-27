СКА отправил нападающего Шипачева в клуб ВХЛ
ТАСС, 27 февраля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из
ТАСС, 27 февраля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из
Вместо Шипачева СКА вызвал в главную команду защитника Михаила Тихонова и нападающего Дениса
Шипачев начал сезон-2017/18 в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», но вскоре был отстранен за отказ играть в
«СКА-Нева» со второго места вышел в
В воскресенье российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме. Шипачев принял участие в первом матче на турнире против словаков (2:3).