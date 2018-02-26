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12:44 (мск), источник: Sports.kz

В «Барысе» прокомментировали продление контракта с Доусом

Генеральный менеджер астанинского «Барыса» прокомментировал последнее заявление в СМИ агента Шуми Бабаева по контракту нападающего Найджела Доуса.

— Ержан Еркенович, соответствует ли действительности заявление г-на Бабаева о том, что Найджелу Доусу не было сделано предложение о продлении контракта?

— Безусловно, нет. Около 3 недель назад клуб сделал предложение о продлении контракта. Это аналогичные условия, по которым Найджел работал предыдущие три сезона. Господин Бабаев сказал, что это предложение его клиента не устраивает. Мы считаем, что заявления об отсутствии предложения делать некорректно.

— Когда Вы в последний раз связывались с Шуми Бабаевым?

— Сегодня в первой половине дня. Как только я прочитал информацию в прессе, я позвонил Шуми с вопросом: «почему Вы даёте неверную информацию о первом предложении клуба по продлению контракта». На что он ответил, что первое предложение не устроило его, поэтому он не считает, что оно вообще прозвучало. Думаю, это желание агента и игрока получить более выгодные условия. Поэтому в прессу вбрасывается такая ложная информация для того, чтобы искусственно подогреть ситуацию вокруг его клиента и увеличить стоимость его контракта.

— Ведётся ли в данное время работа по продлению контракта?

— Наше предложение по подписанию контракта в рамках существующего договора по-прежнему в силе. Он интересен нам как игрок «Барыса» и сборной Казахстана. Хочется отметить, что предыдущий трёхлетний контракт всегда устраивал как игрока, так и его агента.

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