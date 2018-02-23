«Барыс» проиграл второй товарищеский матч «Сибири»

Евгений Бодров из Новосибирска открыл счет на второй минуте матча, но до конца периода Роман Старченко и Найджел Доус из Астаны забросили по шайбе гостям. Во второй двадцатиминутке «сибиряки» Вячеслав Основин, Илья Морозов и Максим Игнатович поразили ворота хозяев. В третьем отрезке счет остался прежним.