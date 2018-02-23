«Барыс» проиграл второй товарищеский матч «Сибири»
В повторном товарищеском матче, во время перерыва сезона КХЛ, в Астане «Барыс» сыграл с «Сибирью» из Новосибирска.
В повторном товарищеском матче, во время перерыва сезона КХЛ, в Астане «Барыс» сыграл с «Сибирью» из Новосибирска.
Евгений Бодров из Новосибирска открыл счет на второй минуте матча, но до конца периода Роман Старченко и Найджел Доус из Астаны забросили по шайбе гостям. Во второй двадцатиминутке «сибиряки» Вячеслав Основин, Илья Морозов и Максим Игнатович поразили ворота хозяев. В третьем отрезке счет остался прежним.
«Барыс» — «Сибирь» 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)
Шайбы:
0:1 — 01:05 Бодров (Лукин). В равенстве.
1:1 — 17:55 Старченко (Даллмэн). В большинстве.
2:1 — 19:50 Доус (Семёнов, Старченко). В большинстве.
2:2 — 26:08 Основин (Санников, Шаров). В равенстве.
2:3 — 29:16 Морозов (Санников, Основин). В равенстве.
2:4 — 33:32 Игнатович (Сигарёв). В большинстве.
Вратари: Кудрявцев — Салак.