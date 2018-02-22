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22 февраля, источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» отменил открытую тренировку из-за эпидемии

Уфимский «Салават Юлаев» перенёс открытую тренировку на неопределённый срок из-за распространения в регионе эпидемии гриппа и ОРВИ, информирует официальный сайт клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Также на некоторое время будет закрыт доступ на тренировки для представителей СМИ. Клуб приносит свои извинения и просит с пониманием отнестись к данной ситуации — впереди важные заключительные игры регулярного чемпионата КХЛ», — указано в сообщении на официальном сайте клуба.

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