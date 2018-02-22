Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
«Салават Юлаев» отменил открытую тренировку из-за эпидемии
Уфимский «Салават Юлаев» перенёс открытую тренировку на неопределённый срок
Уфимский «Салават Юлаев» перенёс открытую тренировку на неопределённый срок
«Также на некоторое время будет закрыт доступ на тренировки для представителей СМИ. Клуб приносит свои извинения и просит с пониманием отнестись к данной ситуации — впереди важные заключительные игры регулярного чемпионата КХЛ», — указано в сообщении на официальном сайте клуба.