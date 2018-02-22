«Салават Юлаев» отменил открытую тренировку из-за эпидемии

«Также на некоторое время будет закрыт доступ на тренировки для представителей СМИ. Клуб приносит свои извинения и просит с пониманием отнестись к данной ситуации — впереди важные заключительные игры регулярного чемпионата КХЛ», — указано в сообщении на официальном сайте клуба.