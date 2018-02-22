Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Медики рассказали, как пережить морозы
Вера в реанимации: история мамы
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Чехия
Россия
Все события
Хозяин разыграл кошку, притворившись мертвым
Мельдоний спортсмену РФ подкинули спецслужбы-Созин
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
Сборную России по хоккею обвинили в шпионаже
У России отобрали медаль Олимпиады-2018
В Сети обсуждают «постаревшего» Олега Газманова
Наталья Водянова, Александр Ревва и другие на премии Brit Awards
Медики рассказали, как пережить морозы
Названы простые способы улучшить память
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
8Все золото Пхенчхана. 19—20 февраля
16Гол на 750 тысяч евро: ЦСКА прошел «Звезду»
22 февраля, источник: Sports.kz

«Барыс» проиграл «Сибири» в товарищеском матче

В товарищеском матче, во время перерыва сезона КХЛ, в Астане «Барыс» сыграл с «Сибирью» из Новосибирска.

В первом периоде Сергей Коньков и Степан Санников из Новосибирска забросили по шайбе в ворота астанинцев.

Читайте также
Хоккеист НХЛ рассказал, какое прозвище Хедман получил в «Барысе»

Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Найджелу Доус и Никите Михайлису удалось сравнять счет, но Игорь Левицкий на последней минуте матча принес победу «Сибири». 23 февраля в Астане «Барыс» повторно сыграет с «Сибирью» из Новосибирска.

«Барыс» — «Сибирь» 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Шайбы:

0:1 — 13:21 Коньков (Зырьянов). В равенстве.

0:2 — 16:31 Санников (Шаров). В большинстве.

1:2 — 54:04 Доус (Семёнов, Старченко). В большинстве.

2:2 — 54:58 Михайлис (Гренц). В равенстве.

2:3 — 59:03 Левицкий (Игнатович, Первушин). В равенстве.

Вратари: Кудрявцев — Салак.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Карлос Куадрас: «Спарринг с Головкиным? Я его боюсь»
Белоруссия с золотом, а у России отняли бронзу
Хоккеистка сборной России получила дисквалификацию
ОИ-2018, день 14-й. Фигуристки и хоккеисты выходят. И побеждают?
Домрачева дала совет российскому биатлону
«Зенит» все сделал идеально: обзор матча Лиги Европы
Селихов и Ханни — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Атлетиком»
Без крупных приобретений: в РФПЛ закрылось трансферное окно
Новости
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь