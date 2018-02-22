«Барыс» проиграл «Сибири» в товарищеском матче
В товарищеском матче, во время перерыва сезона КХЛ, в Астане «Барыс» сыграл с «Сибирью» из Новосибирска.
В товарищеском матче, во время перерыва сезона КХЛ, в Астане «Барыс» сыграл с «Сибирью» из Новосибирска.
В первом периоде Сергей Коньков и Степан Санников из Новосибирска забросили по шайбе в ворота астанинцев.
Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Найджелу Доус и Никите Михайлису удалось сравнять счет, но Игорь Левицкий на последней минуте матча принес победу «Сибири». 23 февраля в Астане «Барыс» повторно сыграет с «Сибирью» из Новосибирска.
«Барыс» — «Сибирь» 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
Шайбы:
0:1 — 13:21 Коньков (Зырьянов). В равенстве.
0:2 — 16:31 Санников (Шаров). В большинстве.
1:2 — 54:04 Доус (Семёнов, Старченко). В большинстве.
2:2 — 54:58 Михайлис (Гренц). В равенстве.
2:3 — 59:03 Левицкий (Игнатович, Первушин). В равенстве.
Вратари: Кудрявцев — Салак.