Хоккеисты «Югры» обыграли московский «Спартак» на Кубке УГМК
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты
Встреча, прошедшая в четверг, завершилась победой «Югры» со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе победителей дублем отметился Александр Тимирев (на 15-й и 54-й минутах), Александр Угольников (28) и Денис Еркин (39). За «красно-белых» шайбу забросил Максим Трунев (42).
Позже в четверг состоится матч между екатеринбургским «Автомобилистом» и тольяттинской «Ладой», который выявит победителя турнира.
Следующие матчи спартаковцы и югорчане проведут 27 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): «Спартак» примет ярославский «Локомотив», а «Югра» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу».