Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Как заставить мужчину пойти к врачу
В одном из контактных зоопарков Москвы ребенка укусил соболь
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
Сергей Безруков помолодел с новой стрижкой
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Чехия
Россия
Все события
Концентрация мельдония в крови Крушельницкого удивила ОКР
Мельдоний спортсмену РФ подкинули спецслужбы-Созин
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
Сборную России по хоккею обвинили в шпионаже
У России отобрали медаль Олимпиады-2018
В Сети обсуждают «постаревшего» Олега Газманова
Наталья Водянова, Александр Ревва и другие на премии Brit Awards
Как заставить мужчину пойти к врачу
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
16Гол на 750 тысяч евро: ЦСКА прошел «Звезду»
8Все золото Пхенчхана. 19—20 февраля
22 февраля, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Югры» обыграли московский «Спартак» на Кубке УГМК

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты ханты-мансийской «Югры» одержали верх над московским «Спартаком» в матче товарищеского турнира Кубок УГМК, который проходит в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась победой «Югры» со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе победителей дублем отметился Александр Тимирев (на 15-й и 54-й минутах), Александр Угольников (28) и Денис Еркин (39). За «красно-белых» шайбу забросил Максим Трунев (42).

Позже в четверг состоится матч между екатеринбургским «Автомобилистом» и тольяттинской «Ладой», который выявит победителя турнира.

Следующие матчи спартаковцы и югорчане проведут 27 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): «Спартак» примет ярославский «Локомотив», а «Югра» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу».

Югра
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Крушельницкий и пустота: кто подставил бронзового призера Олимпиады?
"Русский шпионаж": иностранные хоккеисты боятся даже журналистов
Белоруссия с золотом, а у России отняли бронзу
Хоккеистка сборной России получила дисквалификацию
ОИ-2018, день 14-й. Фигуристки и хоккеисты выходят. И побеждают?
Домрачева дала совет российскому биатлону
«Зенит» все сделал идеально: обзор матча Лиги Европы
Селихов и Ханни — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Атлетиком»
Без крупных приобретений: в РФПЛ закрылось трансферное окно
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь