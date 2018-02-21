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«Авангард» в Ярославле проиграл «Северстали»
Хоккеисты череповецкой «Северстали» обыграли омский «Авангард» в контрольном матче.
Хоккеисты череповецкой «Северстали» обыграли омский «Авангард» в контрольном матче.
Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, закончилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Дубль у победителей оформил Дмитрий Кагарлицкий (39-я и 60-я минуты).
Следующие матчи команды проведут 27 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги: «Авангард» дома сыграет против новосибирской «Сибири», «Северсталь» отправится в гости к московскому ЦСКА.