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21 февраля, источник: Советский спорт

«Авангард» в Ярославле проиграл «Северстали»

Хоккеисты череповецкой «Северстали» обыграли омский «Авангард» в контрольном матче.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Ярославле, закончилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Дубль у победителей оформил Дмитрий Кагарлицкий (39-я и 60-я минуты).

Следующие матчи команды проведут 27 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги: «Авангард» дома сыграет против новосибирской «Сибири», «Северсталь» отправится в гости к московскому ЦСКА.

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