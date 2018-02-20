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Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Югру» в матче Кубка УГМК
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» нанесли поражение
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» нанесли поражение
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) в пользу хозяев турнира. В составе «Автомобилиста» отличились Анатолий Голышев (3-я и 21-я минуты), Андрей Обидин (13) и Степан Хрипунов (38), у «Югры» шайбы забросили Олег Погоришный (17), Павел Шэн (28) и Александр Комаристый (40).
В среду «Автомобилист» сыграет с московским «Спартаком», «Югра» — с тольяттинской «Ладой».