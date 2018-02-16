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16 февраля, источник: Prosports.kz

Озвучены изменения в составе «Барыса»

Континентальная Хоккейная Лига огласила изменения в составах команд на 15 февраля, передает Prosports.kz.

Источник: РИА "Новости"

В структуре астанинского «Барыса» прошли следующие перестановки:

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— переведен из списка травмированных нападающий Лихотников Артем;.

— переведен в фарм-клуб «Номад» нападающий Лихотников Артем;.

— переведен в фарм-клуб «Номад» нападающий Шевченко Дмитрий;.

— переведен в фарм-клуб «Номад» вратарь Мальгин Дмитрий;.

— возвращен из фарм-клуба «Номад» вратарь Кудрявцев Сергей;.

— возвращен из фарм-клуба «Номад» нападающий Жайлауов Талгат.

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