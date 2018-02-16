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Озвучены изменения в составе «Барыса»
Континентальная Хоккейная Лига огласила изменения в составах команд на 15 февраля, передает Prosports.kz.
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Континентальная Хоккейная Лига огласила изменения в составах команд на 15 февраля, передает Prosports.kz.
В структуре астанинского «Барыса» прошли следующие перестановки:
— переведен из списка травмированных нападающий Лихотников Артем;.
— переведен в
— переведен в
— переведен в
— возвращен из
— возвращен из