Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
«Магнитка» всухую обыграла «Клотен» в товарищеском матче
Магнитогорский «Металлург» обыграл швейцарский «Клотен» со счетом 4:0 в товарищеском матче.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Магнитогорский «Металлург» обыграл швейцарский «Клотен» со счетом 4:0 в товарищеском матче.
В составе российского клуба отличились Мэтт Эллисон, Владислав Калетник, Андрей Чибисов и Евгений Тимкин.
Товарищеский матч
«Клотен» (Швейцария) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0).