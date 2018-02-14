«Магнитка» всухую обыграла «Клотен» в товарищеском матче

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гогунский будет судиться с телеканалом из-за неудачного ремонта
5 важных вопросов о блинах
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Юлия Высоцкая позирует в коротком платье и туфлях с «декольте»
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
перерыв
Южная Корея1
Япония2
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Словакия
Россия
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
США
Словения
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс1
Аризона Койотс2
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
Швеция1
Швейцария2
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзОТ4
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд3
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег ДжетсОТ4
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз5
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия ФлайерзБ4
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз6
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз7
Лос-Анджелес Кингз3
Все события
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Глава МОК Бах отреагировал на появление флагов России на ОИ
Клинцевич потерял свой пост в Совфеде - СМИ
Даже камни не устоят: керлингистка Настя Брызгалова (красота дня)
Медалист ОИ: Как на первенство водокачки выступал
Как жена Никиты Михалкова выглядела в молодости
Юлия Высоцкая позирует в коротком платье и туфлях с «декольте»
8 методов лечения прошлого, от которых холодеет кровь
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Британка продала 50 элитных квартир в Дубае за криптовалюту
В Москве старинные здания сдали в аренду за рубль
Фоторепортажи
10Медведева установила мировой рекорд в короткой программе
7Все золото Пхенчхана. 12 февраля
00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Магнитка» всухую обыграла «Клотен» в товарищеском матче

Магнитогорский «Металлург» обыграл швейцарский «Клотен» со счетом 4:0 в товарищеском матче.

В составе российского клуба отличились Мэтт Эллисон, Владислав Калетник, Андрей Чибисов и Евгений Тимкин.

Товарищеский матч

«Клотен» (Швейцария) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0).

Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Трихичев доставлен в больницу после падения на Олимпиаде
Меньше балла: Тарасова и Морозов бьются за золото
Роберто Манчини взял 22 футболиста на матч против «Селтика»
Федерация бобслея России: МОК допустил халатность
Женская индивидуальная гонка по биатлону на ОИ перенесена
Российские керлингистки с крупного поражения стартовали на ОИ
Тренер сборной России раскритиковал лед на олимпийской арене
Тарасова и Морозов прокомментировали итоги короткой программы
Спорт-Экспресс
Авто
Новый «Гелик»: показали самую крутую версию Почти 600 «лошадей» и 4,5 секунды до сотни у рамного внедорожника — в Mercedes-AMG сошли с ума?
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене Дакота Джонсон, исполнившая роль Анастейши, рассказала о самом сложном эпизоде и о странных моментах во время работы на площадке
Недвижимость
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы
В Москве 20 старинных зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы
Леди
Кажется, встречаются: звездные пары, которые не хотят огласки Эти пары не светятся в социальных сетях и не рассказывают о своих отношениях в каждом интервью
Дети
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз Имя новорожденного пока не известно.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Зонируем гостиную: 4 простых правила
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь