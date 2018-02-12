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22:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-вратарь минского «Динамо» Лаланд завершил карьеру в 30 лет

Экс-вратарь минского «Динамо» и сборной Беларуси Кевин Лаланд завершил карьеру в возрасте 30 лет, информирует официальный сайт минской команды.

Источник: РИА "Новости"

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Всего в КХЛ Лаланд сыграл 175 матчей, отражая в среднем 90,7% бросков.

«Я принял это решение, потому что наступил такой момент, когда пришлось выбирать между здоровьем и карьерой. За последние пять лет у меня было четыре сотрясения мозга, и каждый раз выздоровление все больше затягивалось. В прошлом году понадобилось три месяца, чтобы вернуться в игру. Я стал очень уязвим. Любой толчок со стороны соперника или попадание шайбы в маску могли отправить меня обратно в лазарет», — рассказал Лаланд.

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