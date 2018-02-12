Экс-вратарь минского «Динамо» Лаланд завершил карьеру в 30 лет

Всего в КХЛ Лаланд сыграл 175 матчей, отражая в среднем 90,7% бросков.



«Я принял это решение, потому что наступил такой момент, когда пришлось выбирать между здоровьем и карьерой. За последние пять лет у меня было четыре сотрясения мозга, и каждый раз выздоровление все больше затягивалось. В прошлом году понадобилось три месяца, чтобы вернуться в игру. Я стал очень уязвим. Любой толчок со стороны соперника или попадание шайбы в маску могли отправить меня обратно в лазарет», — рассказал Лаланд.