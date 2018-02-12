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09:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куда перейдут звезды «Авангарда» и «Амура»?

Последние трансферные новости КХЛ — в обзоре «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

СМЕНА ВЕКТОРА

Олимпийское золото для сборной России или его неожиданное отсутствие никак не изменит расстановки сил в КХЛ. Базовый клуб национальной команды из Санкт-Петербурга никуда переезжать не собирается, поэтому СКА продолжит свою агрессивную трансферную политику. В межсезонье его могут ждать обновление и сокращение платежной ведомости.

Смена вектора вызвана исключительно тем, что Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов всерьез рассматривают возможность возвращения в НХЛ. Здоровье Павла Дацюка ставит под вопрос продолжение карьеры. Эти три игрока являются самыми высокооплачиваемыми хоккеистами в КХЛ. Вадимом Шипачевым далеко не всегда довольны тренеры. Еще не факт, что он сам захочет оставаться в Санкт-Петербурге. Его запросы вполне могут потянуть еще два-три клуба. Например, «Автомобилист», готовый раскошелиться на звезду.

МИХЕЕВ

За действиями СКА в ближайшее время будет следить очень интересно. Первым приобретением самой богатой команды лиги в ближайшее межсезонье должен стать лучший бомбардир «Авангарда» Илья Михеев. Вероятность этого перехода на текущий момент процентов 90, если не больше. Для 23-летнего нападающего, родившегося и выросшего в Омске, нынешний чемпионат лучший в карьере: 37 (19+18) очков в 52 матчах. Его контракт с «Авангардом» действует до 2019 года, но трансферу это не помешает. Тем более что отношения между руководством двух клубов самые теплые. Вспомните хотя бы переезд защитника Максима Чудинова в Омск из недавнего прошлого.

Зачем игрок типажа Михеева нужен СКА, понятно без подсказок. Он прекрасно подойдет под концепцию Олега Знарка, в которой в цене большой объем катания и работоспособность. К тому же шансы, что по окончании сезона клуб покинут несколько звезд команды, по состоянию на сегодня велики. Надо играть на опережение, чтобы не получилось, как прошлой весной, когда Шалунов, Капризов и Шумаков оказались в ЦСКА. Михеев, вероятно, — это только начало. Истекают контракты у ярославцев Ильи Любушкина, Павла Красковского и Егора Коршкова. Никто не удивится, если в «интересах сборной» как минимум двух из них сохранят в КХЛ для СКА по примеру их бывшего одноклубника Владислава Гаврикова.

БЫВАЛЬЦЕВ

Еще одним приобретением петербургского клуба может стать центральный нападающий «Амура» Алексей Бывальцев. Хабаровчане сделал ему новое предложение с зарплатой в районе 30 миллионов рублей в год. Однако интерес к игроку, становящимся по окончании сезона ограниченно свободным агентом, обозначили уже четыре клуба — магнитогорский «Металлург», воспитанником которого он является, московское «Динамо», ярославский «Локомотив» и СКА. Вариант с петербуржцами появился в последний момент и выглядит сомнительным только на первый взгляд. По ходу прошлого сезона из Хабаровска в Санкт-Петербург за сумму с большим количеством нулей переехал защитник Артем Зуб. В ближайшую среду он дебютирует на Олимпиаде.

В топ-клубах Бывальцев сможет рассчитывать на приличное увеличение зарплаты: молодой и резко прогрессирующий российский центр будет стоить на рынке до 50−60 миллионов рублей в год. Сам игрок недавно дал понять, что возвращение в «Магнитку» точно не является для него приоритетом, а свой выбор он сделает в пользу команды, где получит место в ведущих звеньях. О том, что нападающий склоняется к уходу, можно сделать на основании смены им агента. Это произошло около месяца назад. Теперь его интересы представляет один из самых авторитетных представителей агентского цеха Юрий Николаев.

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