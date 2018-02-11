Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
«Ак Барс» в благотворительном матче победил «Нефтяник»
«Ак Барс» в благотворительном матче победил клуб Высшей хоккейной лиги «Нефтяник».
«Ак Барс» в благотворительном матче победил клуб Высшей хоккейной лиги «Нефтяник».
Матч, проходивший в Альметьевске, завершился со счётом 4:1 в пользу «Ак Барса».
Игра носила благотворительный характер. Вырученные деньги с продажи билетов (198,9 тыс. рублей) предназначены для
«Ак Барс» проводил матч основным составом. В составе команды Зинэтулы Билялетдинова отличились Данис Зарипов, Александр Бурмистров, Антон Глинкин и Дмитрий Обухов. Ворота защищал Александр Шарыченков.
После матча команды исполнили серию буллитов, в которой Альберт Яруллин также принёс победу клубу КХЛ.