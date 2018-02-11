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17:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» в благотворительном матче победил «Нефтяник»

«Ак Барс» в благотворительном матче победил клуб Высшей хоккейной лиги «Нефтяник».

Источник: РИА "Новости"

Матч, проходивший в Альметьевске, завершился со счётом 4:1 в пользу «Ак Барса».

Игра носила благотворительный характер. Вырученные деньги с продажи билетов (198,9 тыс. рублей) предназначены для Русско-акташской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями.

«Ак Барс» проводил матч основным составом. В составе команды Зинэтулы Билялетдинова отличились Данис Зарипов, Александр Бурмистров, Антон Глинкин и Дмитрий Обухов. Ворота защищал Александр Шарыченков.

После матча команды исполнили серию буллитов, в которой Альберт Яруллин также принёс победу клубу КХЛ.

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