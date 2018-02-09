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«Король хет-триков». КХЛ поздравила Найджела Доуса с Днем рождения
Лидер атак астанинского «Барыса» Найджел Доус сегодня отмечает свое 33-летие, передает Sports.kz.
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Лидер атак астанинского «Барыса» Найджел Доус сегодня отмечает свое 33-летие, передает Sports.kz.
Континентальная хоккейная лига не осталась в стороне и поздравила форварда с Днем рождения, опубликовав праздничный пост на своей официальной странице в Twitter.
«Снайпер. Бомбардир. Король