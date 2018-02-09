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11:55 (мск), источник: Sports.kz

«Король хет-триков». КХЛ поздравила Найджела Доуса с Днем рождения

Лидер атак астанинского «Барыса» Найджел Доус сегодня отмечает свое 33-летие, передает Sports.kz.

Континентальная хоккейная лига не осталась в стороне и поздравила форварда с Днем рождения, опубликовав праздничный пост на своей официальной странице в Twitter.

«Снайпер. Бомбардир. Король хет-триков. Капитан. Казах. С Днем рождения, Найджел Доус!» — говорится в сообщении.

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