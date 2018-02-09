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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» расторг контракт с защитником Антоном Волченковым

«Адмирал» расторг контракт с защитником Антоном Волченковым, информирует официальный сайт клуба.

Соглашение с хоккеистом расторгнуто по соглашению сторон. Волченков выступал за клуб из Владивостока в течение двух сезонов. В этом сезоне он провёл 28 игр, в которых набрал 3 (1+2) очка за результативность.

В общей сложности за «Адмирал» Волченков принял участие в 76 встречах, забросил две шайбы и сделал девять голевых передач. Хоккеист заблокировал 138 бросков, совершил 69 силовых приёмов, получил 46 минут штрафа и заработал показатель полезности «-1».

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