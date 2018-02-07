СМИ: Ковальчук рассматривает возможность перехода в клуб НХЛ из Нью-Йорка

Источник: РИА "Новости"

34-летний форвард рассматривает вариант перехода в один из клубов Нью-Йорка — «Рейнджерс» или «Айлендерс».

Летом 2017 года Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о намерении вернуться в НХЛ по окончании сезона-2017/18.

В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 он набрал 63 очка (31 шайба + 32 передачи) в 53 играх, являясь лидером бомбардирской гонки.

Нападающий играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (ныне — «Виннипег») — с 2001 по 2010 год и «Нью- Джерси» (2010−2013), которому на данный момент принадлежат права на игрока в североамериканской лиге (с 1 июля 2018 года он станет неограниченно свободным агентом). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач).