Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Надежда Грановская сыграла свою первую главную роль в кино
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Всего 10 вопросов, которые помогут выявить у ребенка аутизм
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Поклонники считают, что Глюк’oZa увеличила грудь
Текущие события
Хоккей. НХЛ
8.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
8.02
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Сан-Хосе Шаркс1
Все события
CAS снова заступился за российских спортсменов - СМИ
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Он одевается лучше тебя: как луговая собачка стала звездой
Виноград назвали полезным при депрессии
Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
22:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Ковальчук рассматривает возможность перехода в клуб НХЛ из Нью-Йорка

ТАСС, 7 февраля. Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в сезоне-2018/19. Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

Источник: РИА "Новости"

34-летний форвард рассматривает вариант перехода в один из клубов Нью-Йорка — «Рейнджерс» или «Айлендерс».

Читайте также
«Думал, что допинг-контроль». Пожар застал Ковальчука в трусах

Летом 2017 года Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о намерении вернуться в НХЛ по окончании сезона-2017/18.

В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 он набрал 63 очка (31 шайба + 32 передачи) в 53 играх, являясь лидером бомбардирской гонки.

Нападающий играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (ныне — «Виннипег») — с 2001 по 2010 год и «Нью- Джерси» (2010−2013), которому на данный момент принадлежат права на игрока в североамериканской лиге (с 1 июля 2018 года он станет неограниченно свободным агентом). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач).

В составе сборной России Ковальчук стал бронзовым призером Олимпиады-2002 и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). На его счету участие в четырех Олимпиадах (2002, 2006, 2010, 2014). Игры-2018 в южнокорейском Пхёнчхане станут для нападающего пятыми в карьере.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Суд идет. Почему CAS затягивает с решением по россиянам
Fancy Bears: Макларен выполнял приказ Канады ослабить РФ
«Спартак» наконец победил и показал, кем будет играть в ЛЕ
Associated Press: Россия останется без медалей в хоккее на ОИ
Участницы ОИ пообещали пожертвовать свой мозг для исследований
Спорт-Экспресс
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети Жительница Канзаса Джесика Хоган еле успела доехать до приемного покоя, чтобы родить своего шестого ребенка.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь