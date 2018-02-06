Фетисов: КХЛ нужны равные возможности, а не жирующие клубы-олигархи

«Не понимаю, как это придётся делать. С другой стороны, когда мы эту лигу задумали, а это было ещё в 2004 году, там был совсем другой принцип. Был экономический принцип создания 10−12 команд, куда мы бы могли аккумулировать весь ресурс. Чем больше команд, тем ниже уровень игры. Мы можем вспомнить пример НХЛ, когда мы ездили туда и обыгрывали их практически на одном коньке, потому что у них было слишком много команд, но не было достаточного количества игроков. Поэтому, когда ЦСКА приезжал, у нас победных результатов было 70 процентов. Хотя мы играли с сильнейшими клубами.



Пусть принимают решение. В любом случае, слышу аргументы в пользу того, чтобы не выгонять, от людей, которые живут этим и работают. У них есть свои аргументы. В этой связи обиженных людей будет очень много. Моя идея равного финансирования и равных возможностей даст нам возможность лет на пять стабилизировать ситуацию и определить, кто у нас хороший менеджер, тренер и игрок. Президент уже высказывался о ней. Она исходит из логики, я по-другому не вижу.



Давайте возьмём Советский Союз. У всех были одинаковые возможности. ЦСКА брало каких-то игроков, у “Спартака” был свой набор, у “Динамо” свой, у “Трактора” были местные ребята. Уровень очень высокий был, и бюджеты клубов были примерно одинаковыми. Возьмём НХЛ. Как только они поняли, что с открытием Европы они могут планировать бизнес, они у себя создали равные условия, чему неукоснительно следуют. Попробуй там хоть на доллар превысь свою платёжку! В Европе нет ни одной лиги, где не присутствует более или менее равных возможностей. Куда ни возьми, нет в хоккее аналогов тому, что у нас происходит. Не могут два-три клуба-олигарха жировать, а больше половины лиги при этом не получать зарплату. Поэтому идея равных возможностей в моём понимании исходит из логики», — сказал Фетисов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».