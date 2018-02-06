Многие стали тренерами, а некоторые закончили очень печально.
Данис Зарипов восстановился после травмы
«Ак Барс» перевёл нападающего Даниса Зарипова из списка травмированных, сообщается на официальном сайте КХЛ.
«Ак Барс» перевёл нападающего Даниса Зарипова из списка травмированных, сообщается на официальном сайте КХЛ.
36-летний форвард получил повреждение 17 января во встрече с «Йокеритом» и не вышел на третий период. В этом сезоне Зарипов принял участие в 12 матчах и набрал 9 (3+6) баллов за результативность при показателе полезности «-3».
Хоккеист пропустил первую половину сезона