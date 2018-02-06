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13:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Данис Зарипов восстановился после травмы

«Ак Барс» перевёл нападающего Даниса Зарипова из списка травмированных, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

36-летний форвард получил повреждение 17 января во встрече с «Йокеритом» и не вышел на третий период. В этом сезоне Зарипов принял участие в 12 матчах и набрал 9 (3+6) баллов за результативность при показателе полезности «-3».

Хоккеист пропустил первую половину сезона из-за дисквалификации ИИХФ за употребление запрещённых препаратов. В конце ноября дисквалификация была сокращена до полугода, и Зарипов вернулся в «Ак Барс».

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