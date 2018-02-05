Капитан ХК «Динамо-Минск» Владимир Денисов выведен из списка травмированных

Защитник получил травму 20 января в матче на открытом воздухе с рижским «Динамо». Спустя несколько дней, после тщательного обследования, он был отправлен в лазарет команды. Для одного из ведущих игроков «зубров» это не первая травма в сезоне, в сентябре 2017-го он был вынужден пропустить достаточно много времени из-за проблем со здоровьем.
Минское «Динамо» после небольшого перерыва приступит к тренировкам с 8 февраля. В паузе чемпионата КХЛ, связанной с Олимпийскими играми, подопечные Горди Дуайера пока не планируют товарищеских матчей.
Динамовцы не смогли пробиться в плей-офф десятого сезона КХЛ, а в регулярном чемпионате им осталось провести две игры: 27 февраля дома с рижским «Динамо» и 1 марта на выезде с братиславским «Слованом».