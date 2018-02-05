Капитан ХК «Динамо-Минск» Владимир Денисов выведен из списка травмированных

Защитник получил травму 20 января в матче на открытом воздухе с рижским «Динамо». Спустя несколько дней, после тщательного обследования, он был отправлен в лазарет команды. Для одного из ведущих игроков «зубров» это не первая травма в сезоне, в сентябре 2017-го он был вынужден пропустить достаточно много времени из-за проблем со здоровьем.