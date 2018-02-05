КХЛ представила логотип плей-офф сезона-2017/18

Пресс-служба лиги отметила, что Кубок Гагарина стал центральным элементом логотипа. Кубок символизирует цель, к которой стремятся лучшие клубы лиги. Главная деталь — цифра 10, она напоминает о том, что юбилейный, десятый сезон КХЛ в самом разгаре. Логотип выполнен в монохромной цветовой гамме, четким граням Кубка Гагарина придан эффект металлического блеска, ассоциирующегося с лезвием конька.

«Создавая логотип плей-офф-2017/18, мы выдвинули на первый план цифру 10, подчеркивая историческую значимость предстоящего кубкового раунда, — рассказал вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов. — Нынешний сезон — это первый серьезный юбилей КХЛ, и впереди самая интересная его часть. Уже сейчас можно говорить о том, что сражение за выход в плей-офф получается довольно напряженным. Восемь команд еще борются за попадание в плей- офф, впереди два заключительных игровых дня регулярного чемпионата, болельщики с нетерпением ожидают развязку этой борьбы».