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17:11 (мск), источник: ТАСС

КХЛ представила логотип плей-офф сезона-2017/18

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила логотип плей-офф Кубка Гагарина юбилейного, десятого сезона. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Пресс-служба лиги отметила, что Кубок Гагарина стал центральным элементом логотипа. Кубок символизирует цель, к которой стремятся лучшие клубы лиги. Главная деталь — цифра 10, она напоминает о том, что юбилейный, десятый сезон КХЛ в самом разгаре. Логотип выполнен в монохромной цветовой гамме, четким граням Кубка Гагарина придан эффект металлического блеска, ассоциирующегося с лезвием конька.

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«Создавая логотип плей-офф-2017/18, мы выдвинули на первый план цифру 10, подчеркивая историческую значимость предстоящего кубкового раунда, — рассказал вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов. — Нынешний сезон — это первый серьезный юбилей КХЛ, и впереди самая интересная его часть. Уже сейчас можно говорить о том, что сражение за выход в плей-офф получается довольно напряженным. Восемь команд еще борются за попадание в плей- офф, впереди два заключительных игровых дня регулярного чемпионата, болельщики с нетерпением ожидают развязку этой борьбы».

Плей-офф КХЛ стартует 3 марта матчами команд Западной конференции. 4 марта в борьбу вступят клуба Восточной конференции.

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