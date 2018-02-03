Суперконтракт Мозякина. Полмиллиарда за верность

Источник: Спорт-Экспресс

ПОШЕЛ НА ПОВЫШЕНИЕ

Начало 2018 года — один из самых приятных отрезков в карьере Сергея Мозякина. Сначала он в свои 36 впервые в жизни попал в заявку сборной России на Олимпиаду, причем решение в его пользу было принято в последний момент. Из-за травмы форвард «Магнитки» пропустил Кубок Первого канала в декабре и превратился из «хорошего» кандидата для тренерского штаба в «неочевидного». Решение о его приглашении на Игры было принято уже незадолго до 25 января — даты дедлайна для объявления олимпийских составов.

А теперь — новый, вероятно, последний контракт. Причем самый большой для Мозякина за всю его долгую карьеру. В 2013-м году он подписал с клубом новое пятилетнее соглашение. По его условиям Сергей зарабатывал по 140 миллионов рублей в год, при этом в его контракте не было предусмотрено личных бонусов — только командные.

Теперь же, несмотря на серьезное падение результативности Мозякина по сравнению с прошлым чемпионатом, его зарплата выросла. За каждый из двух сезонов он может заработать по 240 миллионов рублей: 180 из них — это базовая часть, 60 — бонусы, который Сергей получит, если наберет определенное количество очков в регулярном чемпионате (нужную норму в текущем сезоне Мозякин уже выполнил). Так что если хоккеист получит от клуба дополнительные премиальные, например, за победу в Кубке Гагарина, его общая зарплата за два сезона может достигнуть полумиллиарда рублей.

ЧЕТВЕРТЫЙ В ЛИГЕ

После продления контракта форвард «Магнитки» вышел на виртуальное (так как пока он получает прежние 140 миллионов) четвертое место в списке самых дорогих хоккеистов КХЛ. Первая тройка очевидна: это игроки, которые имели звездный или околозвездный статус не только в нашей лиге, но и в НХЛ. Все они представляют СКА: Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. Зарплата каждого из них превышает сумму в 200 миллионов рублей.

При этом любопытно, что у всех членов «золотой» тройки после окончания этого сезона заканчивается соглашение с петербургским клубом. И их будущее в нем под вопросом:

— Ковальчук собирался уехать за океан еще прошлым летом, но помешали юридические тонкости его отношений с «Нью-Джерси».

— Войнов, по данным инсайдера канадского канала TSN Даррена Дрегера, попытается получить разрешение вернуться в США. Напомню, что после инцидента с участием его жены он был отстранен НХЛ и отсидел 45 дней в американской тюрьме за домашнее насилие.

— Дацюк и вовсе может закончить карьеру из-за давних проблем со здоровьем, а даже если он продлит контракт со СКА, не факт, что его новая зарплата будет выше мозякинской. Так что существует вариант, что следующий сезон Сергей начнет в статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ.

КОНКУРЕНТ С УРАЛА

180 миллионов, гарантированные Мозякину, — огромные деньги по меркам КХЛ. Скажем, в том же ЦСКА нет ни одного хоккеиста с такой зарплатой: многие ведущие игроки (например, Марченко, Нестеров, Шалунов, Шумаков) получают около 100 миллионов рублей, самый дорогой московский армеец, голкипер Илья Сорокин — 150.

Любопытно, что у «Магнитки» был один конкурент, который был готов предложить Мозякину сопоставимые условия контракта. И это ни СКА или ЦСКА (им Сергей объективно не нужен), и даже ни «Салават Юлаев» или «Ак Барс». А «Автомобилист».

Да, именно «Автомобилист». После того, как спонсором екатеринбургского клуба стал мощнейший в финансовом плане УГМК, «платежка» уральцев потяжелела почти в два раза. Прошлым летом «Авто» смог вернуть из «Ванкувера» Никиту Трямкина, подписал множество недешевых опытных россиян и несколько приличных легионеров. Сейчас в этом клубе нацелены на большую звезду по меркам КХЛ — и те самые 180, да и 240 миллионов, проблемой бы не стали, будь желание у хоккеиста. «Автомобилист» был готов сделать предложение в случае, если бы переговоры «Магнитки» с Мозякиным затянулись, но Сергей сделал выбор в пользу уже почти родной для себя команды.

МЕЧТА — СЫГРАТЬ С СЫНОМ

36-летний форвард неоднократно заявлял о своей мечте: закончить карьеру после того, как он сможет сыграть в форме «Магнитки» вместе со своим сыном. Андрей Мозякин родился в мае 2001 года, в мае ему исполнится 17 лет. К моменту окончания контракта отца ему будет почти 19, так что возрастных препятствий для исторического матча нет. Другое дело, что Мозякин-младший пока не выделяется среди своего поколения: в юниорскую сборную 2001 года он не попадает, за клуб МХЛ «Стальные лисы» заявлен, но пока не сыграл ни одного матча. Сможет ли Андрей заслужить место в основе «Магнитки» за два сезона — большой вопрос. Правда, даже если этого не случится, разве на Урале откажут легенде клуба в исполнении той самой мечты?

Не сказать, что Мозякин прикипел к Магнитогорску, но как и в 2013-м году, так и сейчас, он мог бы решиться на переезд в более крупный город. Однако устойчивая позиция в роли капитана «Металлурга», нежелание затягивать с переговорами до открытия трансферного окна в мае, и очень серьезный контракт, который можно подписать уже сейчас, сыграли в пользу «Магнитки».

ВЕТЕРАН ИЛИ МОЛОДЕЖЬ?

В четверг вице-президент уральцев Геннадий Величкин, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ» Игоря Еронко о новой зарплате Мозякина и слухах, появившихся в СМИ о 250-миллионом контракте (они были близки к истине), высказался так:

— Абсолютный бред. Разделите пополам. Это будет примерно его зарплата. — сказал Величкин. — В Магнитогорске таких зарплат никогда не бывало. Бонусы есть, но контракт у него совершенно не тот, о котором вы говорите. Даже сравнивать не стоит.

Величкин лукавил, причем не слегка: разделенные пополам 250 миллионов и даже базовая реальная часть контракта без бонусов в 180 миллионов — это совсем разные вещи. Ну, а вот что таких зарплат никогда не было в Магнитогорске — чистая правда.

И в этой связи для «Металлурга» возникает проблема: оперируя платежкой более миллиарда рублей, отдавать пятую или даже четвертую часть одному игроку — противоречивое решение. Ресурсы СКА и ЦСКА практически не лимитированы, а вот у «Магнитки» после подписания Мозякина уже возникли проблемы.

Так, «металлурги» были очень заинтересованы в возвращении своего воспитанника и одного из главных открытий КХЛ в этом сезоне — 23-летнего форварда Алексея Бывальцева, который в 54 матчах за «Амур» набрал 41 (18+23) очко. Однако у него уже есть два предложения от других клубов лиги, и сейчас «Магнитка» не является фаворитом в борьбе за нападающего. А денег перебить чужие предложения не хватает — из-за продления Мозякина и необходимости переподписывать другую звезду команды, чеха Яна Коваржа, который, несмотря на слабый сезон, будет претендовать как минимум на «сотку» за сезон.

«Металлург» угодил в денежную западню: распрощаться с ветераном, который и на закате карьеры входит в топ форвардов КХЛ, отдал столько лет и принес столько призов клубу, — потенциальный удар как с имиджевой, так и чисто игровой точки зрения. Потратить ту самую четверть миллиарда на более молодых хоккеистов можно. Только на кого? Не факт, что Бывальцев не повторит судьбу другого воспитанника «Магнитки», Антона Шенфельда, который зажигал в «Ладе», а за 37 матчей в «Металлурге» забил всего два гола. В остальном же рынок вычищен двумя армейскими суперклубами и летом будет продолжать вычищаться: лишние 250 миллионов в гонке за новичков могут и не спасти.