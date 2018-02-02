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16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Пути исцеления. Что делать клубам, не попавшим в плей-офф КХЛ?

Некоторые из них начнут следующий сезон в другой лиге.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» Минск

Почему не попали в плей-офф: «Динамо» стало жертвой неразберихи в белорусском хоккее, которая творилась прошлым летом. В соседнем государстве неожиданно ополчились на легионеров, решив пойти путём развития местных кадров, что никак не вписывалось в концепцию Крэйга Вудкрофта, главного тренера минчан в прошлом сезоне. Со своим тренерским штабом Вудкрофт вывел «Динамо» в плей-офф, у наставника был определённый план развития, но, по его собственным словам, в клубе решили пойти другим путём. Это вынудило канадского специалиста уйти из команды, а также «Динамо» не стало продлевать отношения с рядом ведущих легионеров. На смену Вудкрофту пришёл Горди Дуайер, ничем особенным не запомнившийся в «Медвешчаке». Зато Дуайер, в отличие от предшественника, готов был работать с белорусскими помощниками, что и стало решающим фактором его приглашения.

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Впрочем, патриотический порыв в Белоруссии длился недолго, уже в конце лета «Динамо» поняло, что без легионеров клуб обречён, и стало экстренно подписывать иностранцев. Но уже в начале сезона стало ясно, что повторить даже прошлогодний результат в Минске будет тяжело. Горди Дуайер не выглядел тренером, который чётко знал, что ему нужно делать с командой, «Динамо», по ощущениям стороны, просто плыло по течению, набирая очки за счёт легионерского звена и побеждая, благодаря сумасшедшей поддержке «Минск-Арены». Разумеется, этого оказалось мало, клуб не выдержал конкуренцию с «Северсталью» и московским «Динамо» и уже в конце января распрощался с мечтой о плей-офф.

Как исправиться в следующем сезоне: прежде всего руководству «Динамо» нужно определиться с вектором развития. Очевидно, что без иностранцев минчанам будет совсем тяжело, но нужно понять, в каком количестве их готовы держать в белорусском хоккее. Обойтись полумерами здесь не получится, что и показал нынешний сезон. Либо «Динамо» полностью работает на пользу национального хоккея и сборной, воспитывая местные кадры, но при этом отказывается от притязаний на высокие клубные достижения. Либо собирает сильный тренерский зарубежный штаб, на трансферном рынке пользуется отсутствием лимита и на следующий год пытается вернуться в плей-офф КХЛ.

«Витязь»

Почему не попали в плей-офф: после оглушительного для подмосковной команды успеха прошлого сезона, «Витязь», вполне ожидаемо, накрыл «синдром второго года». Повторить какое-либо достижение в спорте, как известно, гораздо труднее, чем совершить его в первый раз, и с этой аксиомой как раз и столкнулся подольский коллектив.

По сравнению с сезоном-2016/17, в котором «Витязь» во второй раз в своей истории и впервые в КХЛ вышел в плей-офф, подмосковный клуб существенно сдал по всем направлениям.

Сначала подкачала селекционная работа, в рамках которой не удалось найти достойной замены ушедшим легионерам. Не справился и главный тренер Валерий Белов, явно потерявший по ходу сезона нити управления командой. Хуже, чем в прошлом году, выступили и российские лидеры «Витязя» во главе с Алексеем Копейкиным, который вообще со своими 12 (4+8) очками «-15» в 50 играх проваливает нынешний турнир. Все эти факторы в совокупности со старта чемпионата отправили «Витязь» в подвал таблицы Запада, и выбраться оттуда подмосковной команде не удалось. Второго подряд плей-офф Подольску увидеть не суждено.

Как исправиться в следующем сезоне: для начала «Витязю» нужно убедиться, что клуб не попадёт под сокращение от КХЛ, хоть вероятность этого и невелика. А затем попытаться вновь выстроить команду, которая наведёт шороху в Западной конференции. Руководству «Витязя» нужно понять, способен ли на это в качестве главного тренера Валерий Белов или прошлый сезон стал пиком его тренерской деятельности и лучше поискать нового специалиста. Кроме того, необходимо решить вопрос с Алексеем Макеевым, контракт которого истекает в конце сезона. Вокруг этого хоккеиста вполне можно строить команду на следующий год, вот только желающих заполучить Макеева — хоть отбавляй. Ну и, конечно, важно будет летом качественно поработать на рынке легионеров, чтобы у клуба появились забивные лидеры. Решение всех этих вопросов вернёт «Витязь» в круг претендентов на кубковую восьмёрку в следующем сезоне, но пока подмосковный клуб гораздо ближе к возвращению былых бесславных времён.

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«Слован»

Почему не попали в плей-офф: братиславскую команда в играх на вылет никто и не ждал. Постоянные финансовые проблемы, снижение уровня хоккеистов в составе превратили некогда крепкий европейский клуб в обитателя подвала таблицы Запада. В нынешнем сезоне у «Слована» не было никаких шансов выйти в плей-офф. Из-за проблем с деньгами клуб поздно завершил комплектование и начал тренировочный процесс и в сезон вошёл совсем не готовым. В большинстве матчей регулярного сезона словацкая команда выглядела мальчиками для битья, расторгала контракт с лучшим бомбардиром Радеком Смоленяком по ходу турнира, увольняла Милоша Ржигу, похоже, единственного человека, которому было не всё равно. Сейчас «Слован» беспомощной развалиной завершает чемпионат, устраивая распродажу лидеров и заставляя проводить аналогии с прошлогодним «Медвешчаком».

Как исправиться в следующем сезоне: очевидно, не за горами тот момент, когда КХЛ распрощается со «Слованом». За шесть лет братиславский клуб лишь два раза выходил в плей-офф, где не одержал ни одной победы. Словацкая команда не выполняет никакой полезной функции и для национального хоккея: на предстоящей Олимпиаде в сборной Словакии не будет ни одного представителя «Слована». Поэтому говорить о путях исправления в следующем сезоне было бы несколько наивно. «Отмазаться» перед своими болельщиками «Слован» может, вернувшись в словацкую экстралигу и выиграв её. На успешное выступление в КХЛ, очевидно, в Братиславе нет денег, поэтому, если «орлы» останутся в нашей лиге, то их практически наверняка вновь будет ожидать незавидная участь аутсайдеров.

«Динамо» Рига

Почему не попали в плей-офф: рижская команда, как и «Слован» — давно не претендент на выход в кубковую часть сезона, но в этом чемпионате дела у латвийцев пошли особенно плохо. Ошиблись с приглашением Сандиса Озолиньша на пост главного тренера, и «Динамо» на старте турнира угодило в 14-матчевую серию поражений, которая поставила крест на дальнейших перспективах. Впрочем, их особо и не было. Рижская команда, начиная с сезона-2013/14, когда она в последний раз играла в плей-офф, выступает в каждом чемпионате всё хуже и хуже, и сейчас идёт на антирекорд по набранным в «регулярке» очкам. Про «Динамо» начинают забывать болельщики, оставляя всё больше пустых мест на «Арене-Рига», а селекция клуба вызывает лишь недоумение.

Как исправиться в следующем сезоне: рижанам, судя по всему, не грозит вылет из КХЛ, а значит в следующем сезоне «Динамо» продолжит выступать в лиге. Но что нужно сделать, чтобы при небольшом бюджете вернуть результат, а заодно и болельщиков?

При Гиртсе Анкипансе, который сменил Озолиньша, у рижан более-менее наладилась игра, и эти наработки нужно перенести на следующий сезон.

Конечно, нужно улучшить и селекцию, и как тут не вспомнить, что за этот компонент в «Динамо» также отвечает Анкипанс. Очевидно, Гиртсу нужно выбрать какую-нибудь одну стезю, и, видимо, больше у него получается на тренерском мостике. Возможно, на благо клубу пойдёт возвращение людей, которые раньше были связаны с «Динамо». Нормундс Сейейс, например, был генеральным менеджером клуба в его лучшие годы, а сейчас находится без работы. А Артис Аболс, у которого не совсем получается в Тольятти, был последним тренером, выводившим рижан в плей-офф.

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«Барыс» объявил об уходе казахстанского нападающего

«Барыс»

Почему не попали в плей-офф: команда не справилась с первыми же трудностями, которые возникли по ходу сезона. «Барыс» прекрасно шёл по турниру ровно до первого перерыва, связанного с этапом Евротура. Линден Вэй и Мэтт Фрэттин, казалось, безболезненно заменили в составе астанинцев ушедших Дастина Бойда и Брэндона Боченски, а Евгений Корешков в дебютном сезоне на тренерском мостике делал заявку на звание наставника года. Но при первых же проблемах стало ясно, насколько зыбко всё было в казахстанском коллективе. После череды поражений, которая неминуемо должна была настигнуть «Барыс», Корешков «поплыл», стал публично критиковать легионеров, а в итоге сам потерял место работы. Захандрили иностранцы, для которых всё закончилось отстранением от основного состава и расторжением контрактов. После Кубка Карьяла «Барыс» практически перестал выигрывать, свалился в крутое пике, и уже в начале января потерял шансы на плей-офф.

Как исправиться в следующем сезоне: теперь «Барысу» вновь нужно искать тренера и легионеров, которые станут лидерами команды в следующем сезоне. Обречённый постоянно оглядываться на сборную Казахстана, астанинский коллектив, несомненно, продолжит наигрывать местных хоккеистов, но, чтобы быть конкурентоспособными в КХЛ, «Барысу» необходимы сильные иностранцы. Решить проблему ухода Бойда и Боченски предсказуемо оказалось нелегко, а этим летом заканчивается контракт и у Найджела Доуса. Для исправления ситуации руководству «Барыса» нужно уже сейчас «шерстить» трансферный рынок, а также задумываться о приглашении опытного наставника.

«Адмирал»

Почему не попали в плей-офф: это сейчас о клубе из Владивостока мы говорим в контексте изменений в руководстве команды, странных и нелепых решений и распродаже лидеров. Но эти революционные подвижки случились с «моряками» в тот момент, когда они были уже практически безнадёжно далеки от плей-офф. А в такую ситуацию «Адмирал» попал ещё на старте сезона, когда стал проигрывать один матч за одним. Это было достаточно странно, учитывая что «моряки» не потеряли никого из лидеров с прошлого, весьма успешного сезона, и очевидно, что главный тренер Александр Андриевский не справлялся со своей работой.

В белорусского специалиста верили полтора месяца, но «Адмирал» продолжал проигрывать, и в октябре Андриевский был уволен.

К тому моменту команда из Владивостока ещё имела шансы на плей-офф, но Фредрик Стиллман также не сумел выправить положение, а затем в «Адмирале» наступила смена власти, и о кубковом продолжении сезона пришлось забыть.

Как исправиться в следующем сезоне: новое руководство «Адмирала» уже отметилось несколькими громкими заявлениями и спорными выходками, которые не дают надежды на славное будущее команды в КХЛ. Во Владивосток пришли работать люди со своими понятиями, которые несколько идут в разрез с привычным положением вещей в хоккейных клубах. Сейчас «Адмирал» доигрывает сезон составом уровня ВХЛ, и достойное комплектование команды на следующий сезон остаётся под вопросом, много непонятного и в организационных делах. Поэтому говорить о перспективах «моряков» в следующем сезоне сейчас преждевременно.

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Карпентер покинет «Куньлунь»

«Куньлунь»

Почему не попали в плей-офф: Майк Кинэн взял на себя слишком много. Знаменитый канадский специалист летом возглавил «Куньлунь», заняв не только должность главного тренера, но и генерального менеджера, и, получив неограниченную власть, хватка Железного Майка ослабла. «Куньлунь», поменявший весь состав по сравнению с прошлым сезоном, неплохо начал чемпионат, шёл в лидерах Востока, но со временем скатился вниз по таблице. Кинэн покинул клуб в начале декабря, но исправлять ситуацию за него было некому. «Куньлунь» откровенно доигрывал сезон, рождая всё больше вопросов о целесообразности своего нахождения в КХЛ.

Как исправить ситуацию: в случае с «Куньлунем» исправлять ситуацию китайской команде нужно не перед своими болельщиками, которых попросту нет, а перед всей лигой. А именно доказывать, что в участии китайской команды в нашем чемпионате есть хоть какой-нибудь смысл, помимо политической подоплёки. Руководству «Куньлуня» для этого не нужно изобретать велосипед, а просто обратится к собственному опыту первого сезона в КХЛ, когда Владимиру Юрзинову удалось собрать весьма симпатичную команду и вывести её в плей-офф. Если боссам «Ред Стар» удастся найти очередного энтузиаста для выполнения этой цели, то про бесславный и бессмысленный второй год «Куньлуня» в КХЛ быстро забудут.

«Югра»

Почему не попали в плей-офф: «Югра» уже давно не помышляет об участии в играх на вылет, и в этом сезоне решить подобную задачу можно было только с помощью чуда.

Но ханты-мансийцам не помогло даже приглашение Игоря Захаркина. Опытный наставник провалился в «Югре», а с его преемника Анатолия Емелина был уже не такой высокий спрос.

«Мамонты», которых с самого начала сезона поставили в фавориты списка на выход из КХЛ, провели очередной блёклый сезон, ничем не доказав право избежать участи «Кузни».

Как исправиться в следующем сезоне: выиграть Кубок имени Владимира Петрова. Если кто не в курсе, то именно так с нынешнего сезона именуется приз победителям плей-офф ВХЛ. В то, что «Югра» останется в элите российского хоккея, верится с трудом, учитывая, что ханты-мансийцы уступают не только по спортивным показателям, но и по многим другим пунктам рейтинга. В ВХЛ «Югра» в своём нынешнем виде будет смотреться логичнее.

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Аболс: «Лада» на бумаге имеет очень конкурентоспособный состав для КХЛ

«Лада»

Почему не попали в плей-офф: летом тольяттинцы рассчитывали побороться за участие в играх на вылет, и это было небезосновательно. Клуб подписал неплохих легионеров, имел в распоряжении талантливую молодёжь, остался в «Ладе» и прошлогодний лидер Никита Филатов. Однако всё пошло наперекосяк с самого начала чемпионата. Тольяттинскую команду подкосили травмы, гораздо хуже показывал себя Филатов, и «Лада» вновь заняла привычное место внизу таблицы Востока. Не лучшим образом справился со своей работой и главный тренер Артис Аболс, у которого было время на исправление ситуации, но он им не воспользовался. В результате «Лада» провела свой худший сезон со времени возвращения в КХЛ и сейчас рискует вернуться обратно в «вышку».

Как исправиться в следующем сезоне: для начала «Ладе» нужно сохранить прописку в КХЛ, что будет весьма проблематично. Конкуренты тольяттинцев по рейтингу «Амур» и «Северсталь» до сих пор сохраняют шансы на плей-офф, да и в маркетинговом плане опережают «Ладу». За «волжан» говорит только славное прошлое, но те времена остались в истории, и вряд ли на это стоит ссылаться. Объективно, с таким бюджетом «Ладе» будет очень сложно бороться за выход в плей-офф КХЛ, поэтому клубу, возможно, в ВХЛ будет даже лучше. По крайней мере, там тольяттинцы не будут беспросветными аутсайдерами, а болельщики будут чаще видеть победы своей команды.

Лев Лукин

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