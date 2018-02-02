Пути исцеления. Что делать клубам, не попавшим в плей-офф КХЛ?
Некоторые из них начнут следующий сезон в другой лиге.
Некоторые из них начнут следующий сезон в другой лиге.
«Динамо» Минск
Почему не попали в плей-офф: «Динамо» стало жертвой неразберихи в белорусском хоккее, которая творилась прошлым летом. В соседнем государстве неожиданно ополчились на легионеров, решив пойти путём развития местных кадров, что никак не вписывалось в концепцию Крэйга Вудкрофта, главного тренера минчан в прошлом сезоне. Со своим тренерским штабом Вудкрофт вывел «Динамо» в
Впрочем, патриотический порыв в Белоруссии длился недолго, уже в конце лета «Динамо» поняло, что без легионеров клуб обречён, и стало экстренно подписывать иностранцев. Но уже в начале сезона стало ясно, что повторить даже прошлогодний результат в Минске будет тяжело. Горди Дуайер не выглядел тренером, который чётко знал, что ему нужно делать с командой, «Динамо», по ощущениям стороны, просто плыло по течению, набирая очки за счёт легионерского звена и побеждая, благодаря сумасшедшей поддержке «Минск-Арены». Разумеется, этого оказалось мало, клуб не выдержал конкуренцию с «Северсталью» и московским «Динамо» и уже в конце января распрощался с мечтой о
Как исправиться в следующем сезоне: прежде всего руководству «Динамо» нужно определиться с вектором развития. Очевидно, что без иностранцев минчанам будет совсем тяжело, но нужно понять, в каком количестве их готовы держать в белорусском хоккее. Обойтись полумерами здесь не получится, что и показал нынешний сезон. Либо «Динамо» полностью работает на пользу национального хоккея и сборной, воспитывая местные кадры, но при этом отказывается от притязаний на высокие клубные достижения. Либо собирает сильный тренерский зарубежный штаб, на трансферном рынке пользуется отсутствием лимита и на следующий год пытается вернуться в
«Витязь»
Почему не попали в плей-офф: после оглушительного для подмосковной команды успеха прошлого сезона, «Витязь», вполне ожидаемо, накрыл «синдром второго года». Повторить
Сначала подкачала селекционная работа, в рамках которой не удалось найти достойной замены ушедшим легионерам. Не справился и главный тренер Валерий Белов, явно потерявший по ходу сезона нити управления командой. Хуже, чем в прошлом году, выступили и российские лидеры «Витязя» во главе с Алексеем Копейкиным, который вообще со своими 12 (4+8) очками «-15» в 50 играх проваливает нынешний турнир. Все эти факторы в совокупности со старта чемпионата отправили «Витязь» в подвал таблицы Запада, и выбраться оттуда подмосковной команде не удалось. Второго подряд
Как исправиться в следующем сезоне: для начала «Витязю» нужно убедиться, что клуб не попадёт под сокращение от КХЛ, хоть вероятность этого и невелика. А затем попытаться вновь выстроить команду, которая наведёт шороху в Западной конференции. Руководству «Витязя» нужно понять, способен ли на это в качестве главного тренера Валерий Белов или прошлый сезон стал пиком его тренерской деятельности и лучше поискать нового специалиста. Кроме того, необходимо решить вопрос с Алексеем Макеевым, контракт которого истекает в конце сезона. Вокруг этого хоккеиста вполне можно строить команду на следующий год, вот только желающих заполучить Макеева — хоть отбавляй. Ну и, конечно, важно будет летом качественно поработать на рынке легионеров, чтобы у клуба появились забивные лидеры. Решение всех этих вопросов вернёт «Витязь» в круг претендентов на кубковую восьмёрку в следующем сезоне, но пока подмосковный клуб гораздо ближе к возвращению былых бесславных времён.
«Слован»
Почему не попали в плей-офф: братиславскую команда в играх на вылет никто и не ждал. Постоянные финансовые проблемы, снижение уровня хоккеистов в составе превратили некогда крепкий европейский клуб в обитателя подвала таблицы Запада. В нынешнем сезоне у «Слована» не было никаких шансов выйти в
Как исправиться в следующем сезоне: очевидно, не за горами тот момент, когда КХЛ распрощается со «Слованом». За шесть лет братиславский клуб лишь два раза выходил в
«Динамо» Рига
Почему не попали в плей-офф: рижская команда, как и «Слован» — давно не претендент на выход в кубковую часть сезона, но в этом чемпионате дела у латвийцев пошли особенно плохо. Ошиблись с приглашением Сандиса Озолиньша на пост главного тренера, и «Динамо» на старте турнира угодило в 14-матчевую серию поражений, которая поставила крест на дальнейших перспективах. Впрочем, их особо и не было. Рижская команда, начиная с сезона-2013/14, когда она в последний раз играла в
Как исправиться в следующем сезоне: рижанам, судя по всему, не грозит вылет из КХЛ, а значит в следующем сезоне «Динамо» продолжит выступать в лиге. Но что нужно сделать, чтобы при небольшом бюджете вернуть результат, а заодно и болельщиков?
Конечно, нужно улучшить и селекцию, и как тут не вспомнить, что за этот компонент в «Динамо» также отвечает Анкипанс. Очевидно, Гиртсу нужно выбрать
«Барыс»
Почему не попали в плей-офф: команда не справилась с первыми же трудностями, которые возникли по ходу сезона. «Барыс» прекрасно шёл по турниру ровно до первого перерыва, связанного с этапом Евротура. Линден Вэй и Мэтт Фрэттин, казалось, безболезненно заменили в составе астанинцев ушедших Дастина Бойда и Брэндона Боченски, а Евгений Корешков в дебютном сезоне на тренерском мостике делал заявку на звание наставника года. Но при первых же проблемах стало ясно, насколько зыбко всё было в казахстанском коллективе. После череды поражений, которая неминуемо должна была настигнуть «Барыс», Корешков «поплыл», стал публично критиковать легионеров, а в итоге сам потерял место работы. Захандрили иностранцы, для которых всё закончилось отстранением от основного состава и расторжением контрактов. После Кубка Карьяла «Барыс» практически перестал выигрывать, свалился в крутое пике, и уже в начале января потерял шансы на
Как исправиться в следующем сезоне: теперь «Барысу» вновь нужно искать тренера и легионеров, которые станут лидерами команды в следующем сезоне. Обречённый постоянно оглядываться на сборную Казахстана, астанинский коллектив, несомненно, продолжит наигрывать местных хоккеистов, но, чтобы быть конкурентоспособными в КХЛ, «Барысу» необходимы сильные иностранцы. Решить проблему ухода Бойда и Боченски предсказуемо оказалось нелегко, а этим летом заканчивается контракт и у Найджела Доуса. Для исправления ситуации руководству «Барыса» нужно уже сейчас «шерстить» трансферный рынок, а также задумываться о приглашении опытного наставника.
«Адмирал»
Почему не попали в плей-офф: это сейчас о клубе из Владивостока мы говорим в контексте изменений в руководстве команды, странных и нелепых решений и распродаже лидеров. Но эти революционные подвижки случились с «моряками» в тот момент, когда они были уже практически безнадёжно далеки от
К тому моменту команда из Владивостока ещё имела шансы на
Как исправиться в следующем сезоне: новое руководство «Адмирала» уже отметилось несколькими громкими заявлениями и спорными выходками, которые не дают надежды на славное будущее команды в КХЛ. Во Владивосток пришли работать люди со своими понятиями, которые несколько идут в разрез с привычным положением вещей в хоккейных клубах. Сейчас «Адмирал» доигрывает сезон составом уровня ВХЛ, и достойное комплектование команды на следующий сезон остаётся под вопросом, много непонятного и в организационных делах. Поэтому говорить о перспективах «моряков» в следующем сезоне сейчас преждевременно.
«Куньлунь»
Почему не попали в плей-офф: Майк Кинэн взял на себя слишком много. Знаменитый канадский специалист летом возглавил «Куньлунь», заняв не только должность главного тренера, но и генерального менеджера, и, получив неограниченную власть, хватка Железного Майка ослабла. «Куньлунь», поменявший весь состав по сравнению с прошлым сезоном, неплохо начал чемпионат, шёл в лидерах Востока, но со временем скатился вниз по таблице. Кинэн покинул клуб в начале декабря, но исправлять ситуацию за него было некому. «Куньлунь» откровенно доигрывал сезон, рождая всё больше вопросов о целесообразности своего нахождения в КХЛ.
Как исправить ситуацию: в случае с «Куньлунем» исправлять ситуацию китайской команде нужно не перед своими болельщиками, которых попросту нет, а перед всей лигой. А именно доказывать, что в участии китайской команды в нашем чемпионате есть хоть
«Югра»
Почему не попали в плей-офф: «Югра» уже давно не помышляет об участии в играх на вылет, и в этом сезоне решить подобную задачу можно было только с помощью чуда.
«Мамонты», которых с самого начала сезона поставили в фавориты списка на выход из КХЛ, провели очередной блёклый сезон, ничем не доказав право избежать участи «Кузни».
Как исправиться в следующем сезоне: выиграть Кубок имени Владимира Петрова. Если кто не в курсе, то именно так с нынешнего сезона именуется приз победителям
«Лада»
Почему не попали в плей-офф: летом тольяттинцы рассчитывали побороться за участие в играх на вылет, и это было небезосновательно. Клуб подписал неплохих легионеров, имел в распоряжении талантливую молодёжь, остался в «Ладе» и прошлогодний лидер Никита Филатов. Однако всё пошло наперекосяк с самого начала чемпионата. Тольяттинскую команду подкосили травмы, гораздо хуже показывал себя Филатов, и «Лада» вновь заняла привычное место внизу таблицы Востока. Не лучшим образом справился со своей работой и главный тренер Артис Аболс, у которого было время на исправление ситуации, но он им не воспользовался. В результате «Лада» провела свой худший сезон со времени возвращения в КХЛ и сейчас рискует вернуться обратно в «вышку».
Как исправиться в следующем сезоне: для начала «Ладе» нужно сохранить прописку в КХЛ, что будет весьма проблематично. Конкуренты тольяттинцев по рейтингу «Амур» и «Северсталь» до сих пор сохраняют шансы на
Лев Лукин