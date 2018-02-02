Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Датский защитник является лучшим бомбардиром среди защитников в КХЛ, признан лучшим игроком обороны в январе. Представлял уфимский клуб на Матче всех звёзд КХЛ-2018.

В текущем сезоне Ларсен провёл 53 матча и набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «+10». Помимо «Салавата» Ларсен выступал в КХЛ за «Югру» и «Йокерит». В общей сложности хоккеист сыграл в КХЛ 165 матчей, в которых забросил 31 шайбу и сделал 71 результативную передачу.