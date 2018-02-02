Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
У 90-летней австралийки 87 внуков, правнуков и праправнуков
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Образ дня: Джаред Лето в полосатом шарфе и «цветочных» джинсах
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.02
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
3.02
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.02
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.02
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс4
Чикаго Блэкхокс2
Все события
Лавров предложил вернуть старое название городу своего детства
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Муса приехал и забил. У ЦСКА опять ничья на сборе
Лариса Долина экстремально похудела
Образ дня: Джаред Лето в полосатом шарфе и «цветочных» джинсах
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
13:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Филип Ларсен заключил новое соглашение с «Салаватом Юлаевым» на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Источник: РИА "Новости"

Новый контракт заключён до конца сезона-2019/20.

Читайте также
ХК «Салават Юлаев» упразднил должность генерального менеджера

Датский защитник является лучшим бомбардиром среди защитников в КХЛ, признан лучшим игроком обороны в январе. Представлял уфимский клуб на Матче всех звёзд КХЛ-2018.

В текущем сезоне Ларсен провёл 53 матча и набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности «+10». Помимо «Салавата» Ларсен выступал в КХЛ за «Югру» и «Йокерит». В общей сложности хоккеист сыграл в КХЛ 165 матчей, в которых забросил 31 шайбу и сделал 71 результативную передачу.

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Муса приехал и забил. У ЦСКА опять ничья на сборе
Первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Наместникова
Касаткина обыграла Возняцки в 1/4 финала турнира в Петербурге
Свендсен: Не понимаю, почему слова Родченкова принимают на веру
Освальд: Доказательств вины россиян достаточно, и я разочарован
СМИ: Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов по футболу
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь