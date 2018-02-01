«Барыс» объявил об уходе казахстанского нападающего
Нападающий Павел Акользин покинул «Барыс». Об этом объявил официальный сайт астанинского клуба.
Нападающий Павел Акользин покинул «Барыс». Об этом объявил официальный сайт астанинского клуба.
Контракт Акользина расторгнут по обоюдному согласию сторон. Карьеру хоккеист продолжит в кокшетауском «Арлане», который занимает второе место в чемпионате Казахстана.
За «Барыс» Акользин провел 47 матчей, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи. Для него этот сезон стал дебютным в КХЛ. Также Акользин выступал за
27-летний Акользин — воспитанник московского хоккея. В сезоне 2008/09 он попадал в заявку «Спартака» на матчи КХЛ, но на лед не выходил. В 2009 году Акользин переехал в Казахстан, где провел пять сезонов за «Бейбарыс» и один — за «Арлан». С 2014 по 2016 год он выступал за воронежский «Буран» в ВХЛ.
С «Бейбарысом» Акользин дважды становился чемпионом Казахстана. В составе студенческой сборной он выиграл серебряную медаль Универсиады-2017, а в декабре 2016 года сыграл на этапе Еврочеленджа.
Добавим, что «Барысу» до конца сезона осталось провести один матч. 1 марта астанинский клуб примет на своем льду «Авангард». Вне зависимости от исхода этой игры «Барыс» останется на десятом месте в Восточной конференции.