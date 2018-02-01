«Барыс» объявил об уходе казахстанского нападающего

Контракт Акользина расторгнут по обоюдному согласию сторон. Карьеру хоккеист продолжит в кокшетауском «Арлане», который занимает второе место в чемпионате Казахстана.

За «Барыс» Акользин провел 47 матчей, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи. Для него этот сезон стал дебютным в КХЛ. Также Акользин выступал за фарм-клуб «Номад» в чемпионате Казахстана, где в шести встречах набрал четыре (3+1) очка.

27-летний Акользин — воспитанник московского хоккея. В сезоне 2008/09 он попадал в заявку «Спартака» на матчи КХЛ, но на лед не выходил. В 2009 году Акользин переехал в Казахстан, где провел пять сезонов за «Бейбарыс» и один — за «Арлан». С 2014 по 2016 год он выступал за воронежский «Буран» в ВХЛ.

С «Бейбарысом» Акользин дважды становился чемпионом Казахстана. В составе студенческой сборной он выиграл серебряную медаль Универсиады-2017, а в декабре 2016 года сыграл на этапе Еврочеленджа.