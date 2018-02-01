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13:46 (мск), источник: ТАСС

ХК «Амур» намерен продлить контракт с главным тренером Мартемьяновым

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов /. Руководство хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» довольно работой главного тренера команды Андрея Мартемьянова и намерено продолжить с ним сотрудничество. Об этом ТАСС рассказал вице-президент «Амура» Александр Филипенко.

Источник: РИА "Новости"

Мартемьянов возглавил «Амур» в середине декабря 2016 года.

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«Да, мы намерены продлить контракт с Мартемьяновым, разговаривали с ним предварительно, его все устраивает, все нормально, но договорились вернуться к этому вопросу (о продлении контракта) после окончания сезона. Он, во-первых, показал результат, а все определяет именно результат, плюс он очень порядочный человек. Мы довольны его работой и по человеческим качествам — он настоящий мужчина», — сказал Филипенко.

«Амур» с 84 очками занимает девятое место Восточной конференции. «Авангард», идущий восьмым, опережает «Амур» из-за большего количества побед в основное время матча. «Амур» сохраняет шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Следующий матч команда проведет 26 февраля с «Адмиралом».

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