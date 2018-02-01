ХК «Амур» намерен продлить контракт с главным тренером Мартемьяновым

«Да, мы намерены продлить контракт с Мартемьяновым, разговаривали с ним предварительно, его все устраивает, все нормально, но договорились вернуться к этому вопросу (о продлении контракта) после окончания сезона. Он, во-первых, показал результат, а все определяет именно результат, плюс он очень порядочный человек. Мы довольны его работой и по человеческим качествам — он настоящий мужчина», — сказал Филипенко.