Хабаровский «Амур» вновь победил в Шанхае и догнал «Авангард»

Хоккеисты «Амура» в повторном матче в Шанхае вновь сумели одолеть «Куньлунь Ред Стар» — 4:2 и вплотную приблизились к зоне плей-офф, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Китайские хоккеисты, в отличие от «тигров», давно потеряли шансы пробиться в первую восьмерку на «Востоке», но без боя сдаваться хозяева вовсе не собирался. До первого отдыха они дважды огорчили хабаровского финна Юху Метсолу, который в недавней дуэли тех же соперников повредил четыре зуба.

Однако «Амур» не пал духом и во второй двадцатиминутке благодаря заброшенным шайбам Яна Коларжа и Максима Кондратьева отыгрался — 2:2.

В третьем периоде хабаровчане дожали соперника. Кондратьев очередным броском с дальней дистанции оформил дубль, а вскоре Вячеслав Ушенин замкнул передачу партнёра на чужом пятачке. Лучший бомбардир «тигров» Алексей Бывальцев в этом матче набрал три очка.

Благодаря победе в Шанхаре «Амур» догнал по набранным очкам омский «Авангард», но остаётся за пределами зоны плей-офф по дополнительным показателям. Всего на очко больше у «Сибири».

Заключительные матчи регулярного чемпионата подопечные Андрея Мартемьянова проведут уже после Олимпиады в Кореи. Соперником «тигров» станет владивостокский «Адмирал». 26 февраля географические соседи сыграют на льду «моряков», а 28-го — в «Платинум Арене».

«Куньлунь Ред Стар» (Китай) — «Амур» (Хабаровск) — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2).

Шайбы забросили: 1:0 — Брюле (Тэйлор, Шаус, 11:49, бол.), 2:0 — Чипчура (Кулда, Граборенко, 15:54), 2:1 — Коларж (Кондратьев, Бывальцев, 20:41, бол.), 2:2 — Кондратьев (Потехин, Бывальцев, 38:15), 2:3 — Кондратьев (Зогорна, Бывальцев, 48:08), 2:4 — Ушенин В. (Горшков, Ушенин Вл., 49:42).

Вратари: Скрынник (35/39) — Метсола (20/22).

Броски: 38−67.

Броски в створ: 22−39.

Вбрасывания: 27−22 Блокированные броски: 14−8.

Силовые приемы: 25−21.

Время в атаке: 08:59—14:14 .