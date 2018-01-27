Чем «Барыс» будет заниматься в олимпийскую паузу в КХЛ

Российский спортивный портал «Чемпионат» рассказал о том, чем будут заниматься в олимпийскую паузу клубы Восточной конференции, где выступает астанинский «Барыс».

«Барыс» — база для сборной Казахстана, сборная в феврале поедет на турнир в Польшу. Турнир пройдет с 16 по 18 февраля, в нем также участвуют Польша, Италия и Венгрия. Место проведения — город Катовице. Второй состав сборной Казахстана (туда в том числе входят молодые игроки «Барыса», но в основном — фарм-клуба) в начале февраля поедет на два товарищеских матча в Южную Корею, — пишет издание.

Ранее стало известно, что на время паузы «Барыс» сыграет два товарищеских матча с «Сибирью» из Новосибирска. Матчи состоятся 22 и 23 февраля в Астане.

«У сибиряков график составлен без особых изысков. Команда Владимира Юрзинова команда будет тренироваться в Новосибирске c 1 февраля, а 22 и 23 февраля проведет два контрольных матча в Астане с “Барысом”. Видимо, астанчане хотят обыграть неудобного для себя соперника хотя бы в товарищеских встречах», — говорится в заметке.

Отметим, что «Барыс» уже лишился шансов на плей-офф и не поднимется выше десятого места в Восточной конференции, а «Сибирь» идет седьмой и продолжает борьбу за попадание в плей-офф. В этом сезоне астанинский клуб четырежды проиграл команде из Новосибирска (1:3, 0:4, 0:4, 4:6).