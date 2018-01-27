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16:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Куньлунь» потерпел 4-е подряд поражение в КХЛ, уступив «Амуру»

Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Шанхае, завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу хабаровчан, в составе которых отличились Ян Коларж (21-я минута), Максим Кондратьев (39, 49) и Вячеслав Ушенин (50). У хозяев шайбы забросили Жильбер Брюле (12) и Кайл Чипчура (16).

«Куньлунь», потерпевший 4-е подряд поражение в регулярном чемпионате, 28 января примет астанинский «Барыс», а «Амур» 26 февраля — владивостокский «Адмирал».

Куньлунь 2:4
(2:0, 0:2, 0:2)
Амур
27.01.2018, 12:30 Зрители: 1972 Регулярный чемпионат LeSports Center
Главные тренеры
Бобби Карпентер Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Скрынник 58:14 Юха Метсола
1-й период
06:28
Александр Горшков 11:28
11:49 Жильбер Брюле (Н. Шос, Т. Бек)
15:54 Кайл Чипчура (А. Кулда, Р. Граборенко)
19:23 Брэндон Дефацио
2-й период
Ян I Коларж (А. Бывальцев, М. Кондратьев) 20:41
Ярослав Хабаров 24:57
35:21 Никита Хлыстов
Максим Кондратьев (А. Бывальцев, Б. Потехин) 38:15
3-й период
46:02
Максим Кондратьев (Т. Зогорна, А. Бывальцев) 48:08
Вячеслав Ушенин (А. Горшков, Вл. Ушенин) 49:42
53:22 Лукас Лессио
Статистика
10 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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