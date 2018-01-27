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«Куньлунь» потерпел 4-е подряд поражение в КХЛ, уступив «Амуру»
Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Шанхае, завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу хабаровчан, в составе которых отличились Ян Коларж (21-я минута), Максим Кондратьев (39, 49) и Вячеслав Ушенин (50). У хозяев шайбы забросили Жильбер Брюле (12) и Кайл Чипчура (16).
«Куньлунь», потерпевший 4-е подряд поражение в регулярном чемпионате, 28 января примет астанинский «Барыс», а «Амур» 26 февраля — владивостокский «Адмирал».
|Бобби Карпентер
|Андрей Мартемьянов
|Александр Скрынник 58:14
|Юха Метсола
|1-й период
|06:28
|Александр Горшков
|11:28
|11:49
|Жильбер Брюле (Н. Шос, Т. Бек)
|15:54
|Кайл Чипчура (А. Кулда, Р. Граборенко)
|19:23
|Брэндон Дефацио
|2-й период
|Ян I Коларж (А. Бывальцев, М. Кондратьев)
|20:41
|Ярослав Хабаров
|24:57
|35:21
|Никита Хлыстов
|Максим Кондратьев (А. Бывальцев, Б. Потехин)
|38:15
|3-й период
|46:02
|Максим Кондратьев (Т. Зогорна, А. Бывальцев)
|48:08
|Вячеслав Ушенин (А. Горшков, Вл. Ушенин)
|49:42
|53:22
|Лукас Лессио
|10
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)