«Куньлунь» потерпел 4-е подряд поражение в КХЛ, уступив «Амуру»

Встреча, прошедшая в субботу в Шанхае, завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу хабаровчан, в составе которых отличились Ян Коларж (21-я минута), Максим Кондратьев (39, 49) и Вячеслав Ушенин (50). У хозяев шайбы забросили Жильбер Брюле (12) и Кайл Чипчура (16).