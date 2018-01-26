«Амур» на сборе в Чехии сыграет с «Автомобилистом» и чешской «Дуклой»

Источник: РИА "Новости"

Хоккеисты хабаровской команды с 29 января до 3 февраля будут тренироваться в Хабаровске, а 4 февраля отправятся на сбор в Карловы Вары до 16 февраля. В Чехии «Амур» проведет товарищеские матчи с «Автомобилистом» (10 февраля), «Дуклой» из Йиглавы (14 февраля) и клубом «Энергия Карловы Вары» (15 февраля). С 17 по 25 февраля «Амур» будет тренироваться в Хабаровске.

Игроки «Автомобилиста» 1—3 февраля будут тренироваться в Екатеринбурге, а с 3 по 10 февраля проведут сбор в чешском Либереце. С 13 по 19 февраля «Автомобилист» будет тренироваться в Екатеринбурге, а 20—22 февраля примет участие в Кубке УГМК, где сыграет с московским «Спартаком», тольяттинской «Ладой» и ханты-мансийской «Югрой».

Еще один клуб КХЛ «Сочи» также проведет сбор в Чехии 14—23 февраля , во время которого 20 февраля сыграет с «Кометой» (Брно) и 22 февраля — с «ПСГ Злин».