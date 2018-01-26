«Амур» на сборе в Чехии сыграет с «Автомобилистом» и чешской «Дуклой»
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» на сборе в Чехии сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом» и «Дуклой», сообщается в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» на сборе в Чехии сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом» и «Дуклой», сообщается в
Хоккеисты хабаровской команды с 29 января до 3 февраля будут тренироваться в Хабаровске, а 4 февраля отправятся на сбор в Карловы Вары до 16 февраля. В Чехии «Амур» проведет товарищеские матчи с «Автомобилистом» (10 февраля), «Дуклой» из Йиглавы (14 февраля) и клубом «Энергия Карловы Вары» (15 февраля). С 17 по 25 февраля «Амур» будет тренироваться в Хабаровске.
Игроки «Автомобилиста»
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