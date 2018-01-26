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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен план подготовки «Металлурга» во время паузы на Олимпиаду

Стал известен план подготовки магнитогорского «Металлурга» во время олимпийской паузы. До 1 февраля игроки и тренеры будут отдыхать, а 4-го числа состоится полный сбор команды. С 5 по 8 февраля — полноценные двухразовые тренировки на арене «Металлург».

Источник: РИА "Новости"

9 февраля команда улетает в Швейцарию, где проведёт тренировочные сборы в условиях высокогорья. 13 февраля магнитогорцы проведут товарищеский матч с «Клотеном».

С 18 по 21 февраля «Металлург» сыграет в Давосе на турнире. Помимо уральцев и хозяев льда в нём примут участие чешский «Оцеларжи Тршинец» и рижское «Динамо».

Расписание турнира:

15 февраля. «Металлург» (Мг) — «Динамо» (Р);

16 февраля. «Динамо» (Р) — «Тршинец», «Давос» — «Металлург» (Мг);

17 февраля. «Тршинец» — «Металлург» (Мг), «Давос» — «Динамо» (Р);

18 февраля. «Давос» — «Тршинец».

19 февраля «Металлург» возвращается домой и продолжает тренировочный процесс. 23 февраля в Магнитогорске состоится товарищеская игра между «Металлургом» и «Трактором».

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