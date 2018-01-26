Стал известен план подготовки «Металлурга» во время паузы на Олимпиаду

Стал известен план подготовки «Металлурга» во время паузы на Олимпиаду

Стал известен план подготовки магнитогорского «Металлурга» во время олимпийской паузы. До 1 февраля игроки и тренеры будут отдыхать, а 4-го числа состоится полный сбор команды. С 5 по 8 февраля — полноценные двухразовые тренировки на арене «Металлург».