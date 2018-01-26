Стржалковский: Возможность объединения ХК «Динамо» с «Витязем» не обсуждалась

Об этом ТАСС рассказал глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский.

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев ранее рассказал, что лига разрабатывает концепцию возможного объединения ряда клубов для сохранения хоккея в регионах. Позже президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация о возможном объединении ряда клубов является не более чем домыслами.

«Слухи и вбросы относительно объединения “Витязя” и московского “Динамо” курсируют еще с прошлого лета. В “Динамо” они не обсуждались», — сказал Стржалковский.