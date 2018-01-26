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15:45 (мск), источник: ТАСС

Стржалковский: Возможность объединения ХК «Динамо» с «Витязем» не обсуждалась

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московское «Динамо» не обсуждало вопрос возможного объединения с «Витязем» для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в следующем сезоне.

Об этом ТАСС рассказал глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский.

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев ранее рассказал, что лига разрабатывает концепцию возможного объединения ряда клубов для сохранения хоккея в регионах. Позже президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация о возможном объединении ряда клубов является не более чем домыслами.

«Слухи и вбросы относительно объединения “Витязя” и московского “Динамо” курсируют еще с прошлого лета. В “Динамо” они не обсуждались», — сказал Стржалковский.

АНО «ОХК «Динамо» имеет задолженность перед игроками, выступавшими за команду в сезоне-2016/17, за три месяца. «Сейчас долгов по зарплате у хоккеистов нет. Я знаю из СМИ, что АНО проходит процедуру банкротства. Это, конечно, печальный результат безответственного управления спортивным клубом, от которого сегодня страдает и репутация всего отечественного хоккея», — отметил он.

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