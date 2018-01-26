Сколько получают хоккеисты минского «Динамо»?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Изучались бюджетные ведомости клубов КХЛ, весело подсчитывались суммы, которые команды расходуют на зарплаты. А кто не любит посчитать чужие деньги? Рейтинг материал получил ошеломительный, а приведенные цифры разлетелись по миру — жабой душить читателей и будоражить умы специалистов.

Откуда российские корреспонденты взяли данные контрактных сумм, которые в открытом доступе никогда не находились и вообще, как правило, являются тайной за семью печатями, — не уточнялось. Но математика получилась увлекательной. Помните, как в известном мультике: «Он и тебя посчитал!». Досталась своя цифирь и нашему «Динамо», конечно: минский клуб, по данным championat.com, тратит на контракты игроков почти 13 миллионов долларов в год. Из них только на зарплаты хоккеистов уходит более 10 миллионов. Бюджет, скажем откровенно, серьезный, заставивший завистливо облизаться и брызнуть слюной всю нашу футбольную когорту команд, а также баскетбольную, волейбольную и гандбольную диаспоры вместе взятые. Миллионы сии особенно сильно блестели и били в лоб в сравнении с показателями других клубов. Мол, как же так: «Торпедо», «Сочи», «Северсталь» ведут дела рачительнее, у «Йокерита» расходы лишь немногим больше нашего, а результаты гораздо лучше. Ну и, конечно, все увлеченно цокали языками, считая нули в бюджетных ведомостях двух гигантов — ЦСКА и СКА: там суммы плавали и вовсе астрономические — 45 с половиной и почти 40 миллионов долларов. Да, думалось, красиво жить не запретишь…

Трудно сказать, тыкали ли пальцем в небо журналисты, публикуя эту щедрую цифровую россыпь с позолотой, или им действительно кто-то слил бухгалтерскую документацию. Возможно, где-то эти данные попали в цель, может быть, кое у кого оказались близки к действительности. Об этом можно только гадать. Как и удивляться, почему и по каким причинам Континентальная хоккейная лига вообще не хочет публиковать на своем сайте проверенную и правдивую информацию на сей счет, официально открыть бюджеты, дабы избежать кривотолков, слухов и любой другой провокации. Наверное, есть у них на то определенные основания. Но сейчас не об этом.

Народ, как говорится, хочет разобраться: действительно ли минское «Динамо» в нынешнем сезоне тратит на контракты игроков почти 13 миллионов долларов? Вот в чем вопрос. Пару лет назад, к слову, было именно так. С тех пор расценки не сильно изменились, и, как утверждают знающие люди, хоккеисты уровня Джека Скилле или Юнаса Энрота вряд ли согласятся играть, если в контракте будет стоять сумма ниже 700 тысяч долларов. Но есть и другая информация из вполне заслуживающих уважения источников (раскрывать их, естественно, не буду). Источник этот утверждает, что сумма 13 миллионов завышена почти вдвое: на зарплаты в «Динамо» в нынешнем сезоне заложено в бюджете не 10, а 6 миллионов, а бонусами предусмотрено еще 700 тысяч, а не три «лимона», как указывалось в статье. Есть разница. При этом стоит заметить, что бонусы, в принципе, по максимуму никто и никогда не расходует, а тем более в том случае, если команда не выполняет задачи на сезон. Получилось, как в известном отрывке из «Мастера и Маргариты»: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!».

Не станем рассуждать здесь и сейчас о том, много 6 миллионов с копейками для клуба КХЛ или мало. Как не будем и строить гипотезы, наиграли ли в принципе хоккеисты «Динамо» на эту сумму, превращаясь во вздорного старика Паниковского, который отмерил компаньону Козлевичу 2 рубля с восклицанием: «Он и на два не наработал!». Просто заметим, что разница между почти 13 и чуть больше 6 очень существенная. И если сравнивать с другими данными, приведенными на championat.com, то меньше зарплатный бюджет получается только у рижского «Динамо», которое распрощалось с шансами на плей-офф давным-давно.