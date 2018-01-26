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14:16 (мск), источник: ТАСС

Стржалковский: Необходимости в смене менеджмента ХК «Динамо» по окончании сезона нет

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» не видит необходимости в смене руководства клуба после окончания нынешнего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский.

Хоккеисты «Динамо» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 55 матчах 80 очков.

«Решение по тому, останется ли нынешнее руководство клуба, если “Динамо” не выйдет в плей-офф, будет принимать Совет директоров. Но я не вижу необходимости в резких движениях», — сказал Стржалковский.

С лета нынешнего сезона комплектованием «Динамо» занимались генеральный директор клуба Сергей Федоров, его советник Рубен Бегунц и главный тренер команды Владимир Воробьев, для которых этот опыт управления клубом КХЛ стал первым. В середине января стало известно об уходе Бегунца со своего поста.

«Федоров — человек из спортивного мира, успешно руководит ватерпольным клубом, прекрасный управленец. Для Воробьева, действительно, это первый сезон в качестве главного тренера, но я не стал бы однозначно оценивать неудовлетворительно его работу. Свою неискушенность как главного тренера он с лихвой компенсирует большим желанием и страстной мотивацией. На руинах возглавляемой господином Сафроновым АНО «ОХК «Динамо», которая сегодня проходит процедуру банкротства, менеджмент клуба фактически не дал пропасть динамовскому хоккею, а это уже результат», — отметил Стржалковский.

22 января Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о признании банкротом АНО «ОХК «Динамо» и введении по отношению к АНО процедуру наблюдения. АНО «ОХК «Динамо» имеет задолженность перед игроками, выступавшими за команду в сезоне-2016/17, за три месяца.

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