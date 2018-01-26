Хабаровские хоккеисты заработали необходимые три очка в Китае

Чтобы приблизиться к омскому «Авангарду», который расположился на восьмой строчке турнирной таблицы на Востоке, «Амуру» необходимо было побеждать в основное время, что «тигры» и сделали. Уже через четыре с небольшим минуты хабаровчане открыли счёт: Михал Йордан ударил по воротам Магнуса Хелльберга, а Богдан Потехин подправил шайбу в ворота.

«Куньлунь» быстро отыгрался: Тэйлор Бек после сольного прохода пробил Юху Метсолу. Однако после этого настало время «тигра» Алексея Бывальцева. Сначала лучший бомбардир «Амура» отличился в большинстве, а после этого при игре в равных составах ушёл от опеки соперников и нашёл брешь между щитков габаритного шведского вратаря «Куньлуня» — 3:1.

Подопечным Андрея Мартемьянова оставалось только сохранить комфортный счёт. Как сообщает пресс-служба «Амура», с этой задачей до третьего периода отлично справлялся Юха Метсола. Но после того, как в него на полном ходу влетел Жильбер Брюле, голкипер был вынужден отправиться в раздевалку: столкновение оказалось настолько жёстким, что финскому игроку понадобилась помощь врачей — лицо вратаря не спас даже надёжный шлем. Место в воротах занял Евгений Аликин. Команду молодой голкипер не подвёл — пробить его не смогли.