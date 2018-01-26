Хабаровские хоккеисты заработали необходимые три очка в Китае
Хоккейный клуб «Амур» продолжает сражение за
Хоккейный клуб «Амур» продолжает сражение за
Чтобы приблизиться к омскому «Авангарду», который расположился на восьмой строчке турнирной таблицы на Востоке, «Амуру» необходимо было побеждать в основное время, что «тигры» и сделали. Уже через четыре с небольшим минуты хабаровчане открыли счёт: Михал Йордан ударил по воротам Магнуса Хелльберга, а Богдан Потехин подправил шайбу в ворота.
«Куньлунь» быстро отыгрался: Тэйлор Бек после сольного прохода пробил Юху Метсолу. Однако после этого настало время «тигра» Алексея Бывальцева. Сначала лучший бомбардир «Амура» отличился в большинстве, а после этого при игре в равных составах ушёл от опеки соперников и нашёл брешь между щитков габаритного шведского вратаря «Куньлуня» — 3:1.
Подопечным Андрея Мартемьянова оставалось только сохранить комфортный счёт. Как сообщает
Следующий матч «Амур» проведёт 27 января. Соперником «тигров» вновь станет «Куньлунь Ред Стар».