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03:15 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские хоккеисты заработали необходимые три очка в Китае

Хоккейный клуб «Амур» продолжает сражение за плей-офф. «Тигры» в гостях одолели пекинский «Куньлунь Ред Стар», который давно потерял все шансы на попадание в восьмёрку сильнейших. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу дальневосточников.

Чтобы приблизиться к омскому «Авангарду», который расположился на восьмой строчке турнирной таблицы на Востоке, «Амуру» необходимо было побеждать в основное время, что «тигры» и сделали. Уже через четыре с небольшим минуты хабаровчане открыли счёт: Михал Йордан ударил по воротам Магнуса Хелльберга, а Богдан Потехин подправил шайбу в ворота.

«Куньлунь» быстро отыгрался: Тэйлор Бек после сольного прохода пробил Юху Метсолу. Однако после этого настало время «тигра» Алексея Бывальцева. Сначала лучший бомбардир «Амура» отличился в большинстве, а после этого при игре в равных составах ушёл от опеки соперников и нашёл брешь между щитков габаритного шведского вратаря «Куньлуня» — 3:1.

Подопечным Андрея Мартемьянова оставалось только сохранить комфортный счёт. Как сообщает пресс-служба «Амура», с этой задачей до третьего периода отлично справлялся Юха Метсола. Но после того, как в него на полном ходу влетел Жильбер Брюле, голкипер был вынужден отправиться в раздевалку: столкновение оказалось настолько жёстким, что финскому игроку понадобилась помощь врачей — лицо вратаря не спас даже надёжный шлем. Место в воротах занял Евгений Аликин. Команду молодой голкипер не подвёл — пробить его не смогли.

Следующий матч «Амур» проведёт 27 января. Соперником «тигров» вновь станет «Куньлунь Ред Стар».

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