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00:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Занковец: Все силы «Слована» были направлены на победу над «Динамо»

Главный тренер братиславского «Слована» Эдуард Занковец подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:3).

Источник: РИА "Новости"

«Это был хороший и напряжённый матч, обе команды хотели победить. Все силы, которые остались у ребят после длительного выезда, были направлены на результат сегодняшней игры. Поздравляю соперника с победой, объективно динамовцы выглядели лучше, свежее и смогли успешно воспользоваться нашими ошибками.

Чем займёмся во время паузы? Как и большинство клубов, мы немного отдохнём, а 5 февраля соберёмся дома и будем готовиться к оставшимся матчам, — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Динамо Мн 3:2
(0:1, 1:0, 2:1)
Слован
25.01.2018, 19:30 Зрители: 10818 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Эдуард Занковец
Вратари
Михаил Карнаухов Якуб Штепанек 59:09
1-й период
09:24 Евгений Ковыршин
Марек Гецл (А. Мезарош) 10:18
11:27 Денис Осипов
2-й период
Колби Геноуэй 25:46
31:37 Евгений Ковыршин (А. Павлович, Д. Осипов)
3-й период
43:17 Данила Карабань (Е. Шарангович, Ш. Лингле)
44:16 Куинтон Хауден (Дж. Скилле, Д. Коробов)
Михал Ржепик (З. Бойчак, Т. Черны) 44:36
50:18 Дмитрий Коробов
Андрей Штясны 50:18
54:52 Андрей Степанов
Зак Бойчак 54:52
Статистика
11 Штрафное время 9
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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