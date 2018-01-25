Занковец: Все силы «Слована» были направлены на победу над «Динамо»

«Это был хороший и напряжённый матч, обе команды хотели победить. Все силы, которые остались у ребят после длительного выезда, были направлены на результат сегодняшней игры. Поздравляю соперника с победой, объективно динамовцы выглядели лучше, свежее и смогли успешно воспользоваться нашими ошибками.