Дуайер: Минское «Динамо» сумело достойно завершить этот отрезок сезона

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Люди с протезами станцевали тверк (видео)
Факты об имени Татьяна, о которых вы не подозревали
Переехавший за границу россиянин рассказал о больших заблуждениях
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс0
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксБ4
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзБ4
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Каролина Харрикейнз6
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз1
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз0
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз6
Миннесота Уайлд3
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
25.01
Динамо Мн3
Слован2
Все события
Фуркад высказался по поводу отстранения Шипулина от Олимпиады
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
«СЭ»: «Динамо» расторгло контракт с Павлом Погребняком
CAS отказался дисквалифицировать за допинг чемпиона ОИ из США
Поклонники уверены, что Стефания Маликова увеличила губы
Кристина Асмус в ярком платье позирует в новой чувственной съемке
Лечение народными средствами может быть смертельно опасным
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
10 самых дорогих городов в Европе по аренде жилья
Внешний вид домов изменят ради кондиционеров
Фоторепортажи
25Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки — бойцы UFC
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуайер: Минское «Динамо» сумело достойно завершить этот отрезок сезона

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от выигранного матча с братиславским «Слованом» (3:2).

Источник: РИА "Новости"

«Очень зрелищная игра. Мы знали, что и нам, и сопернику нечего терять. В первом периоде «Слован» вёл — 1:0, но они исполнили мало бросков. Во втором периоде мы сумели выравнять игру и привели матч к победе.

Мы очень рады за Мишу Карнаухова — сегодня команда играла именно за него. Очень хорошо, что мы победили. Мы смогли достойно завершить эту часть сезона и порадовать болельщиков. Я надеюсь, что оставшиеся матчи также проведём успешно, — приводит слова Дуайера официальный сайт клуба.

Динамо Мн 3:2
(0:1, 1:0, 2:1)
Слован
25.01.2018, 19:30 Зрители: 10818 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Главные тренеры
Горди Дуайер Эдуард Занковец
Вратари
Михаил Карнаухов Якуб Штепанек 59:09
1-й период
09:24 Евгений Ковыршин
Марек Гецл (А. Мезарош) 10:18
11:27 Денис Осипов
2-й период
Колби Геноуэй 25:46
31:37 Евгений Ковыршин (А. Павлович, Д. Осипов)
3-й период
43:17 Данила Карабань (Е. Шарангович, Ш. Лингле)
44:16 Куинтон Хауден (Дж. Скилле, Д. Коробов)
Михал Ржепик (З. Бойчак, Т. Черны) 44:36
50:18 Дмитрий Коробов
Андрей Штясны 50:18
54:52 Андрей Степанов
Зак Бойчак 54:52
Статистика
11 Штрафное время 9
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Слован
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018
Самба Коутинью. «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании
«Вашингтон» победил, Овечкин сделал 500-ю передачу в карьере
CAS отказался дисквалифицировать за допинг чемпиона ОИ из США
Габулов в Бельгии: первая победа голкипера сборной России
Буре прокомментировал состав хоккейной сборной России на ОИ
Макларен дал показания в CAS во время рассмотрения дел россиян
Новости
Авто
Одни «Логаны»: фото парковки для сенаторов Румынии В Сети появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
В Самаре рассказали о состоянии принесшего в школу оружие подростка Правоохранительные органы проводят проверку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь