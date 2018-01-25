Самые экзотические спортсмены, которые выступят на Играх-2018.
Полные трибуны поздравили главного тренера минского «Динамо» с днем рождения
Главному тренеру минского «Динамо» Горди Дуайеру сегодня исполнилось 40 лет.
Главному тренеру минского «Динамо» Горди Дуайеру сегодня исполнилось 40 лет.
В честь этого перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» на льду домашней арены устроили настоящее световое шоу, в это же время трибуны скандировали: «Happy birthday to you». Встреча в итоге закончилась победой «зубров» со счетом 3:2.
|Горди Дуайер
|Эдуард Занковец
|Михаил Карнаухов
|Якуб Штепанек 59:09
|1-й период
|09:24
|Евгений Ковыршин
|Марек Гецл (А. Мезарош)
|10:18
|11:27
|Денис Осипов
|2-й период
|Колби Геноуэй
|25:46
|31:37
|Евгений Ковыршин (А. Павлович, Д. Осипов)
|3-й период
|43:17
|Данила Карабань (Е. Шарангович, Ш. Лингле)
|44:16
|Куинтон Хауден (Дж. Скилле, Д. Коробов)
|Михал Ржепик (З. Бойчак, Т. Черны)
|44:36
|50:18
|Дмитрий Коробов
|Андрей Штясны
|50:18
|54:52
|Андрей Степанов
|Зак Бойчак
|54:52
|11
|Штрафное время
|9
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)