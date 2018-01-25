Глава Башкирии: Должность Вайсфельда ликвидирована, деньги отправим в ДЮСШ

Изучение проблемных вопросов, которые были, показали, что система управления достаточно сложная и затратная. Клуб идёт по пути увеличения прозрачности, снижения разного рода надстроек. И в этой части клубом принято решение о ликвидации должности генерального менеджера. И сегодня наступило удобное время для того, чтобы эту реорганизацию провести. А сэкономленные деньги будут направлены на развитие молодёжного и детского спорта, в частности чтобы у детско-юношеской спортивной школы клуба «Салават Юлаев» появились новые возможности и новые ресурсы для работы с детишками, — сказал тренер в эфире «БСТ».