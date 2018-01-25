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17:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» обыграл «Куньлунь», приблизившись в таблице к «Авангарду»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 1:3.

Источник: РИА "Новости"

Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд.

Единственный гол в составе «Ред Стар» записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.

Куньлунь 1:3
(1:2, 0:1, 0:0)
Амур
25.01.2018, 14:30 Зрители: 2182 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
Бобби Карпентер Андрей Мартемьянов
Вратари
Магнус Хелльберг 57:55 Юха Метсола 43:56 (Е. Аликин 43:56)
1-й период
01:47 Магнус Хелльберг
Богдан Потехин (М. Йордан) 04:21
07:43 Тэйлор Бек (С. Перетягин)
10:16
17:07 Йоонас Ярвинен
Алексей Бывальцев (Т. Зогорна, А. Пикар) 17:16
2-й период
21:03 Кори Кейн
Алексей Бывальцев (Ян Коларж, Т. Зогорна) 22:41
Алексей Бывальцев 24:54
32:09 Жильбер Брюле
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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