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«Амур» обыграл «Куньлунь», приблизившись в таблице к «Авангарду»
Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 1:3.
Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 1:3.
Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд.
Единственный гол в составе «Ред Стар» записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.
|Бобби Карпентер
|Андрей Мартемьянов
|Магнус Хелльберг 57:55
|Юха Метсола 43:56 (Е. Аликин 43:56)
|1-й период
|01:47
|Магнус Хелльберг
|Богдан Потехин (М. Йордан)
|04:21
|07:43
|Тэйлор Бек (С. Перетягин)
|10:16
|17:07
|Йоонас Ярвинен
|Алексей Бывальцев (Т. Зогорна, А. Пикар)
|17:16
|2-й период
|21:03
|Кори Кейн
|Алексей Бывальцев (Ян Коларж, Т. Зогорна)
|22:41
|Алексей Бывальцев
|24:54
|32:09
|Жильбер Брюле
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)