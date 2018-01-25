ХК «Салават Юлаев» упразднил должность генерального менеджера

Ранее клуб «Салават Юлаев» сообщил, что генеральный менеджер Вайсфельд уволен со своей должности. «Изучение проблемных вопросов, которые были, показали, что система управления достаточно сложная и затратная. Клуб идет по пути увеличения прозрачности, снижения разного рода надстроек. И в этой части клубом принято решение о ликвидации должности генерального менеджера», — сказал он.

По словам Хамитова, теперь работа по поиску новых игроков и подписанию контрактов будет осуществляться скаутским направлением, также эти задачи будут возложены на руководство клуба — генерального и спортивного директоров.

Глава Башкирии уточнил, что реорганизация клуба планировалась давно. «И сегодня [наступило] удобное время для того, чтобы эту реорганизацию провести. А сэкономленные деньги будут направлены на развитие молодежного и детского спорта. В частности, чтобы у детско-юношеской спортивной школы клуба “Салават Юлаев” появились новые возможности и новые ресурсы для работы с детишками», — сказал Хамитов.

Глава региона заверил, что никаких других изменений в клубе «в ближайшее время не будет». «Тренерский состав квалифицированный, команда в целом достаточно прилично укомплектована. На сегодняшний день это уже трудоспособный коллектив, который может добиваться результатов», — заключил глава Башкирии.