Гендиректор: ХК «Салават Юлаев» не ждет новых «встрясок» после отставки Вайсфельда

В четверг уфимский клуб расторг контракт с генменеджером Вайсфельдом.
«Мы ценим работу, которую провел Леонид Владленович [Вайсфельд] за эти три года, и уважительно относимся к его достижениям в клубе. Но сейчас нам нужно просто двигаться дальше и добиваться более значимых результатов. Никаких “встрясок” в клубе не ожидается. Под руководством Эркки Вестерлунда команда в обычном режиме готовится к следующим матчам регулярного чемпионата», — сказал он.
16 января в интервью ТАСС глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что тренерский штаб уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев», который в этом сезоне возглавил финский специалист Эркка Вестерлунд, должен продолжить работу с командой, и выразил доверие коллективу специалистов.
После 54 проведенных матчей «Салават Юлаев» с 87 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции текущего чемпионата Континентальной хоккейной лиги.