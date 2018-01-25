Гендиректор: ХК «Салават Юлаев» не ждет новых «встрясок» после отставки Вайсфельда

«Мы ценим работу, которую провел Леонид Владленович [Вайсфельд] за эти три года, и уважительно относимся к его достижениям в клубе. Но сейчас нам нужно просто двигаться дальше и добиваться более значимых результатов. Никаких “встрясок” в клубе не ожидается. Под руководством Эркки Вестерлунда команда в обычном режиме готовится к следующим матчам регулярного чемпионата», — сказал он.