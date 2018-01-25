Хабаровский «Амур» отправился за очками в Китай

Пекинская команда давно потеряла возможность участвовать в гонке за место в плей-офф. За 53 игры «Куньлунь» набрал всего 61 очко. В последних пяти играх китайская дружина смогла победить лишь однажды — в Минске обыграла местное «Динамо» со счётом 3:1. Сейчас «драконы» занимают 12 строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Однако, несмотря на неудачи, подопечные Роберта Карпентера умеют оказывать достойное сопротивление. Так вышло в последней игре в Магнитогорске, когда «Куньлунь» боролся с «Металлургом» в течение двух периодов.

Хабаровчане в предыдущих играх встречались с лидерами КХЛ и не сумели дать им отпор: сначала уступили питерскому СКА, а затем ярославскому «Локомотиву». Теперь в турнирной таблице «тигры» с 78 очками в копилке догоняют не новосибирскую «Сибирь», а омский «Авангард». От восьмого места «Амур» отделяют шесть очков.