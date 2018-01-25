Хабаровский «Амур» отправился за очками в Китай
Хоккеисты дальневосточной столицы продолжают бороться за попадание в
Хоккеисты дальневосточной столицы продолжают бороться за попадание в
Пекинская команда давно потеряла возможность участвовать в гонке за место в
Хабаровчане в предыдущих играх встречались с лидерами КХЛ и не сумели дать им отпор: сначала уступили питерскому СКА, а затем ярославскому «Локомотиву». Теперь в турнирной таблице «тигры» с 78 очками в копилке догоняют не новосибирскую «Сибирь», а омский «Авангард». От восьмого места «Амур» отделяют шесть очков.
В нынешнем сезоне команды встречались дважды. Сначала «тигры» на своём льду уступили в овертайме — 3:4, а через два дня взяли реванш —2:1. За нынешним матчем пристально будут следить не только сибиряки, но и «Салават» с «Металлургом»: если «Амур» потеряет хотя бы одно очко, в