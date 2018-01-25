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04:41 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» отправился за очками в Китай

Хоккеисты дальневосточной столицы продолжают бороться за попадание в плей-офф. «У «тигров» остаётся всё меньше игр и шансов на место в восьмёрке сильнейших на Востоке. Сегодня команда Андрея Мартемьянова попытается завоевать ценные очки в Китае в матче с «Куньлунь Ред Стар», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пекинская команда давно потеряла возможность участвовать в гонке за место в плей-офф. За 53 игры «Куньлунь» набрал всего 61 очко. В последних пяти играх китайская дружина смогла победить лишь однажды — в Минске обыграла местное «Динамо» со счётом 3:1. Сейчас «драконы» занимают 12 строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Однако, несмотря на неудачи, подопечные Роберта Карпентера умеют оказывать достойное сопротивление. Так вышло в последней игре в Магнитогорске, когда «Куньлунь» боролся с «Металлургом» в течение двух периодов.

Хабаровчане в предыдущих играх встречались с лидерами КХЛ и не сумели дать им отпор: сначала уступили питерскому СКА, а затем ярославскому «Локомотиву». Теперь в турнирной таблице «тигры» с 78 очками в копилке догоняют не новосибирскую «Сибирь», а омский «Авангард». От восьмого места «Амур» отделяют шесть очков.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. Сначала «тигры» на своём льду уступили в овертайме — 3:4, а через два дня взяли реванш —2:1. За нынешним матчем пристально будут следить не только сибиряки, но и «Салават» с «Металлургом»: если «Амур» потеряет хотя бы одно очко, в плей-офф выйдет «Магнитка», если хабаровчане проиграют в основное время — команда из Уфы.

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