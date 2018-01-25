Юлиус Гудачек: «Против России у Словакии мало шансов»

Источник: Известия

На Олимпиаде в Пхенчхане сборная России будет играть в одной группе с командой Словакии. В начале недели тренерский штаб словацкой сборной объявил состав на Игры в Корее. Настоящей сенсацией в хоккейных кругах стало отсутствие в заявке звездного вратаря «Северстали» Юлиуса Гудачека. В нынешнем сезоне его клуб является одним из главных открытий Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При довольно скромном бюджете команда из Череповца на равных борется в Западной конференции с московскими «Спартаком» и «Динамо» за место в плей-офф. Так, в понедельник подопечные Александра Гулявцева на выезде обошли красно-белых со счетом 4:3. Однако в связи с неожиданной победой «Динамо» в Санкт-Петербурге над лидирующим СКА (3:2) «Северсталь» уходит на перерыв не в зоне плей-офф, но от заветной восьмой строчки их отделяет всего одно очко. При этом в запасе у череповчан на одну игру больше, чем у бело-голубых.

Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек еще в 2012 году выиграл со сборной Словакии серебро чемпионата мира в Стокгольме. На прошлогоднем мировом первенстве в Кельне он был основным вратарем национальной команды. После турнира 30-летний хоккеист переехал в Череповец и в нынешнем сезоне стал одним из лучших вратарей КХЛ, заслужив приглашение на Матч звезд лиги в Астане. В эксклюзивном интервью «Известиям» Юлиус Гудачек рассказал о непростой борьбе «Северстали» за место в плей-офф, причинах своего непопадания в состав словацкой сборной на Олимпийские игры и ее шансах в матче с Россией.

— Можно сказать, что прошедший матч со «Спартаком» был игрой за выход в плей-офф?

— Безусловно, и нам, и «Спартаку» были очень нужны очки. Тем более еще один претендент на место в Кубке Гагарина — «Динамо» — выиграл у СКА. Честно говоря, не понимаю, как им это удалось, но это усложняет нашу задачу. Теперь нам нужно брать на выезде как минимум три очка. А у нас остались игры с лидерами — ЦСКА и СКА.

— Вы отдали голевую передачу. Это была домашняя заготовка или импровизация?

— Нет, заранее мы это не готовили. Просто я увидел, как четыре игрока «Спартака» поехали на смену. И заметил, что в чужой зоне остался один Матей Странски. Неделю назад, когда мы дома играли с «Торпедо», я похожим образом отдал пас Игорю Гераськину через две синие линии, но тогда забросить шайбу не получилось. В случае со Странски это сработало.

— В последних играх «Северсталь» много забивает, но и пропускает немало…

— Да, в прошлом году мы хорошо играли в обороне, мало забивали и мало пропускали. Но сейчас, после Матча звезд, уже четыре игры подряд забивается много шайб — и в наши, и в чужие ворота. Причем в матчах с «Торпедо» (3:4 Б, 3:5) и «Локомотивом» (5:6 ОТ) по нашим воротам было нанесено очень много бросков. Все команды стали больше атаковать, ведь идут решающие игры за плей-офф.

— Поездка в Астану на Матч звезд КХЛ пошла вам на пользу?

— Конечно, там было время, чтобы немного отдохнуть от хоккея. Но после возвращения из Астаны в Череповец у меня все-таки немного накопилась усталость — мы с Кагарлицким не играли так, как надо.

— Как вы сейчас оцениваете нынешние шансы «Северстали» на место в плей-офф?

— Концовка будет очень непростая. Нам нужно полностью выложиться и постараться набрать минимум 82 очка.

— Вы сыграете два заключительных матча регулярного первенства уже после перерыва на Олимпиаду. Большинство игроков СКА и ЦСКА будут выступать в Пхенчхане. Есть надежда, что их состояние после Олимпиады сыграет на руку «Северстали»?

— Хочется, чтобы сборная России победила на Олимпиаде и задержалась там подольше (смеется). Конечно, это может помочь нам, но и у ЦСКА, и у СКА многочисленные составы — по 30−35 хоккеистов. Все знают, что это лучшие команды КХЛ, но мы постараемся сделать всё, чтобы решить наши задачи.

— Как планируете провести перерыв в чемпионате?

— Сначала полечу в Дубай на неделю, потом на пять дней домой, в Словакию. После этого вернусь в Череповец — нужно тренироваться и готовиться к оставшимся играм.

— Вы были готовы к решению тренерского штаба сборной Словакии не включать вас в состав на Олимпиаду?

— Я играл за сборную в декабре на турнире в Норвегии. Там обратил внимание, как со мной разговаривали тренеры. Уже тогда думал: через три-четыре недели узнаю, что я не еду на Олимпийские игры. Для Словакии это будет очень тяжелая Олимпиада.

— Вы играли в прошлом году на чемпионате мира в Кельне. Тогда тренеры сборной жаловались на нехватку игроков из НХЛ. Почему сейчас они берут только одного хоккеиста из КХЛ?

— У нас восемь-девять хоккеистов играют в НХЛ. Прошлой весной человек семь были травмированы и не могли приехать в Кельн. Сейчас в КХЛ почти не играют хоккеисты из Словакии — только я и Чайковски. И игроки «Слована». Не знаю, почему их нет в составе. Что тут сказать? Желаю удачи сборной Словакии на Олимпиаде. Но думаю, что там она сможет одержать максимум одну-две победы в группе. Но и это будет очень тяжело.

— После Олимпиады изменения в вашей команде возможны?

— Думаю, чемпионат мира в Дании как турнир будет интереснее Олимпийских игр. Там наверняка сыграет много игроков из НХЛ. Но Словакия продолжит, как и каждый год, привлекать один и тот же состав. И будет иметь одни и те же возможности.

— Шансов победить Россию в групповом этапе у них нет?

— Это как СКА против «Северстали» (смеется). У наших против России очень мало шансов.

— Как оцените шансы хоккеистов из РФ на Играх?

— У россиян очень хороший тренер — Олег Знарок. Думаю, он подготовит команду так, что российская сборная станет главным фаворитом Олимпийских игр. Даже шведы и финны пока выглядят не так сильно.

— Этот сезон в «Северстали» оправдал ваши ожидания от КХЛ?

— Очень сложный турнир. Из-за олимпийской паузы у нас тяжелый график — мы почти пять месяцев играли через день. Но я хочу выступать в КХЛ и в следующем сезоне. Не знаю, в «Северстали» или другой команде. Мне нравится играть в России. Я пять лет выступал в Швеции. Там уже после третьего сезона у меня появилась небольшая пресыщенность. А в России мне нравятся эмоции, которые я получаю от хоккея и местных болельщиков. Их здесь больше, чем в Швеции, — и после побед, и после поражений.

— Вы советовались с бывшим вратарем сборной Словакии и «Северстали» Растиславом Станей, принимая решение о переезде в Череповец?