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00:30 (мск), источник: Советский спорт

Финский «Йокерит» — инструмент российской пропаганды, а КХЛ не выживет?

Политолог и бывший разведчик из Финляндии рассказали о своем понимании истинных целей существования КХЛ.

«Советский спорт» предлагает перевод статьи финского издания Keskisuomalainen, в которой идет речь о финском восприятии лиги КХЛ и участия в ней хельсинского клуба «Йокерит».

Полковник Маррти Кари, отправившийся в отставку из разведывательного управления Сил обороны Финляндии в прошлом году, сказал в интервью финскому изданию Keskisuomalainen, что финны слишком доверчиво относятся к информационному воздействию России на Финляндию. По его словам, КХЛ и клуб «Йокерит» — как раз примеры такой «мягкой силы», с помощью которой Россия пытается лоббировать свои интересы в Финляндии.

«Йокерит» терпит многомиллионные убытки на протяжении уже многих лет. Кто покрывает их и на основании чего? Только лишь из любви к спорту? — задается вопросом полковник Карри, тщательно изучавший информационное воздействие России на Финляндию посредством спорта.

Союз политики и спорта

Свое мнение по этому вопросу высказал и профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг. Сейчас ученый занимается изучением деятельности КХЛ и особенно — возможного целенаправленного политического влияния России с помощью Континентальной хоккейной лиги.

«Во всех видах спорта в той или иной степени всегда присутствует политика. Это же происходит и с «Йокеритом». КХЛ — идея президента России Владимира Путина, которая появилась одновременно с другими «проектами мягкой силы», — заявил Форсберг.

«В своем исследовании я пришел к выводу, что в России КХЛ является как инструментом создания позитивного образа, так и опасного информационного влияния. Но на данный момент пока с КХЛ связано не так много манипуляторской политики воздействия», — продолжил профессор.

По мнению Туомаса Форсберга, именно российские олигархи принадлежат к тому поколению, которое избрало хоккей лучшим методом продвижения пропаганды в спорте.

«В КХЛ стремятся создать новую “Красную машину”, при помощи которой можно было бы вновь глобально поднять спортивный престиж страны. А в Финляндию КХЛ привезли еще и для того, чтобы тут узнали что-то новое о России — не только Санкт-Петербург и Москву», — отметил исследователь.

Поворот в сторону Востока

Вплоть до весны 2014 года, когда разразился украинский кризис и были введены первые антироссийские санкции, КХЛ хотела расширяться на Запад. Были даже планы создать клуб и построить для него стадион в Монако. Сейчас, под длительным действием все тех же санкций, КХЛ обратила свой взгляд на Восток.

«Оказала бы КХЛ какое-то политическое влияние на Западе, если бы не начался кризис в Крыму? Ответить трудно. Но стремление КХЛ на Запад в точности совпадало с внешнеполитической линией правительства России. С другой же стороны, у КХЛ все же не было бы достаточно способов оказания давления на спортивные организации западных стран, чтобы полностью сделать их жертвами своей пропаганды».

Но с точкой зрения полковника Кари в отношении доверчивости финнов, профессор Форсберг полностью согласен.

«Что касается финансовых инвестиций в клуб “Йокерит”, то речь не идет исключительно о чистом бизнесе. Часть спонсоров действительно мотивирована спортивным азартом, часть откровенно лояльна Путину, часть интересует что-то еще», — объяснил Форсберг.

За время четырех последних розыгрышей КХЛ «Йокерит» понес убытки более чем в 50 миллионов евро. По большей части все они были возмещены займами у акционеров. Интересно, что за акционерами общества Arena Events Oy стоят российско-финские миллиардеры Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

«Такая КХЛ не сможет выжить»

Туомас Форсберг считает, что КХЛ просто запуталась в ошибочных оценках, пытаясь стать конкурентом НХЛ. Из-за этого КХЛ оказалась в затруднительном положении.

«Никто не готов платить за телевизионные трансляции КХЛ, тогда как в других видах спорта все наоборот. Например, в футболе огромные доходы от трансляций являются основой для роста и развития», — заявляет исследующий ситуацию в КХЛ профессор Форсберг.

«Так как прибыль от трансляций отсутствует, КХЛ становится только еще более убыточной год от года. Поэтому тем клубам, у которых возникали наибольшие трудности, приходилось покидать лигу».

В основном КХЛ существует только благодаря средствам богатых хозяев клубов. Но до каких пор олигархи будут выбрасывать миллионы на ветер? Многие уверены, что это не будет продолжаться вечно. Форсберг придерживается такого же мнения. Он не верит, что в будущем КХЛ останется прежней.

«Продолжая действовать в таком ключе, КХЛ в определенный момент окажется в трудной ситуации, когда ее клубам придется экономить даже на зарплатах, что неизбежно приведет к понижению спортивного уровня. Если не произойдут какие-то серьезные изменения, КХЛ не выживет», — подвел итог Форсберг.

«Конечно, российский хоккей и далее останется на высоком уровне. А у “Йокерита” много фанатов, несмотря на убытки».

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