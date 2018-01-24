Артем Воронин: «Спартак» станет хорошим спарринг-партнером для сборной России

В среду «Спартак» победил дома рижское «Динамо» — 5:2 и существенно повысил свои шансы на участие в Кубке Гагарина. Но расслабиться надолго в паузе красно-белым не удастся. Ведь четвертого февраля им предстоит протестировать сборную России перед вылетом в Корею на ОИ-2018.

— Понятно, что на последний матч перед паузой давление было очень большое, — комментирует победу над рижанами Воронин. — Все подходят и твердят одно и тоже: «Надо! Надо…». Как будто мы сами не понимаем, что сейчас выигрывать надо обязательно. Поэтому в плане психологии получилась чуть ли не самая тяжелая игра. Хотя это никакое и не дерби.

— Поддержать вас против аутсайдера пришло более девяти тысяч болельщиков. Удивлены?

— Нисколько. Уже привыкли, что на наших домашних матчах полные трибуны. И тренеры нам постоянно напоминают, что мы не для себя, а для людей на трибунах играем. Вот только скамейка у «Спартака» не такая длинная, как у лидеров чемпионата. Поэтому усталость накапливается. И силы из себя буквально вытаскивать приходится.

— На перерыв уходите с удовлетворением и чувством выполненного долга?

— Сейчас себя не казним, что где-то чего-то не доделали — чтоб на душе совсем спокойно было. Настроение у всех хорошее. И в ближайшие две недели его ничего не испортит.

— Даже мысль о том, что в оставшихся двух матчах вам обязательно надо постараться взять еще одно очко?

— Но мы же понимаем, что это спорт. И что шансы у всех наших конкурентов остались. Еще посмотрим, как все будет.

— Ну отдыхать-то вам долго не придется. Ведь в начале февраля «Спартаку» предстоит проверить сборную России перед Олимпиадой. Как будете готовиться к этой игре.

— Да это пусть сборная к матчу с нами готовится! Мы-то понимаем, что играть надо так, чтоб и у нас, и у них травм не было. Впереди ведь куда более важные матчи. Надеюсь, что станем хорошими спарринг-партнерами для сборной.

— Но ведь в составе «Спартака» в это время уже не будет двух лидеров — чеха Лукаша Радила и американца Райана Стоа, которых вызвали в свои национальные команды. Получается, вы будете не в оптимальном составе.