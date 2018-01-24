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Артем Воронин: «Спартак» станет хорошим спарринг-партнером для сборной России
Форвард «Спартака» Артем Воронин рассуждает о предстоящем матче
Форвард «Спартака» Артем Воронин рассуждает о предстоящем матче
В среду «Спартак» победил дома рижское «Динамо» — 5:2 и существенно повысил свои шансы на участие в Кубке Гагарина. Но расслабиться надолго в паузе
— Понятно, что на последний матч перед паузой давление было очень большое, — комментирует победу над рижанами Воронин. — Все подходят и твердят одно и тоже: «Надо! Надо…». Как будто мы сами не понимаем, что сейчас выигрывать надо обязательно. Поэтому в плане психологии получилась чуть ли не самая тяжелая игра. Хотя это никакое и не дерби.
— Поддержать вас против аутсайдера пришло более девяти тысяч болельщиков. Удивлены?
— Нисколько. Уже привыкли, что на наших домашних матчах полные трибуны. И тренеры нам постоянно напоминают, что мы не для себя, а для людей на трибунах играем. Вот только скамейка у «Спартака» не такая длинная, как у лидеров чемпионата. Поэтому усталость накапливается. И силы из себя буквально вытаскивать приходится.
— На перерыв уходите с удовлетворением и чувством выполненного долга?
— Сейчас себя не казним, что
— Даже мысль о том, что в оставшихся двух матчах вам обязательно надо постараться взять еще одно очко?
— Но мы же понимаем, что это спорт. И что шансы у всех наших конкурентов остались. Еще посмотрим, как все будет.
— Ну
— Да это пусть сборная к матчу с нами готовится!
— Но ведь в составе «Спартака» в это время уже не будет двух лидеров — чеха Лукаша Радила и американца Райана Стоа, которых вызвали в свои национальные команды. Получается, вы будете не в оптимальном составе.
— Ничего страшного. Если честно, я думаю, что они бы нам и не помогли сильно в такой игре.
|Вадим Епанчинцев
|Гиртс Анкипанс
|Никита Беспалов
|Янис Калныньш 40:29 (М. Армалис 40:29)
|1-й период
|11:13
|Кирилл Кольцов
|Оскарс Батня
|14:01
|Робертс Липсбергс
|16:13
|17:15
|Вилле Лаюнен (Л. Радил, А. Хохлачев)
|Эмилс Гегерис
|18:11
|Карл Столлери
|19:04
|19:28
|Дмитрий Калинин
|2-й период
|25:27
|Артем Воронин (В. Провольнев, М. Трунев)
|25:40
|Дмитрий Калинин
|Эмилс Гегерис (О. Батня, Г. Мейя)
|36:08
|38:21
|Игорь Мирнов (А. Воронин, А. Осипов)
|38:35
|Райан Стоа
|Марис Бичевскис
|38:35
|39:20
|Александр Хохлачев (Кир. Кольцов, Л. Радил)
|3-й период
|40:29
|Кирилл Кольцов (Л. Радил, А. Хохлачев)
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)