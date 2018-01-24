Хохлачев: Хоккеисты «Спартака» постараются не травмировать игроков сборной РФ

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» 4 февраля в «ВТБ Ледовом дворце» сыграет с российскими хоккеистами, которые в конце января начнут заключительный этап подготовки к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане.

«Эта игра важна больше сборной, и мы будем играть для нее. Главное, чтобы никто из них не получил травму, и мы постараемся, чтобы этого не произошло», — сказал Хохлачев.

Олимпийская сборная России, помимо матча со «Спартаком», 30 января на той же арене сыграет со сборной Белоруссии, а 10 февраля на сборе в Южной Корее — с хозяевами олимпийского турнира. На Олимпиаде российские хоккеисты выступят под олимпийским флагом, на предварительной стадии команде Олега Знарка будут противостоять сборные Словакии, Словении и США.