Хохлачев: Хоккеисты «Спартака» постараются не травмировать игроков сборной РФ
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Хоккеисты «Спартака» будут стараться не травмировать игроков сборной России в контрольном матче. Об этом журналистам рассказал нападающий
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Хоккеисты «Спартака» будут стараться не травмировать игроков сборной России в контрольном матче. Об этом журналистам рассказал нападающий
«Спартак» 4 февраля в «ВТБ Ледовом дворце» сыграет с российскими хоккеистами, которые в конце января начнут заключительный этап подготовки к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане.
«Эта игра важна больше сборной, и мы будем играть для нее. Главное, чтобы никто из них не получил травму, и мы постараемся, чтобы этого не произошло», — сказал Хохлачев.
Олимпийская сборная России, помимо матча со «Спартаком», 30 января на той же арене сыграет со сборной Белоруссии, а 10 февраля на сборе в Южной Корее — с хозяевами олимпийского турнира. На Олимпиаде российские хоккеисты выступят под олимпийским флагом, на предварительной стадии команде Олега Знарка будут противостоять сборные Словакии, Словении и США.
Из 47 хоккеистов, заявки на которых были отправлены в Международный олимпийский комитет, приглашения не получили пять игроков: защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков и Антон Белов, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин. Состав на Олимпиаду будет назван 25 января.