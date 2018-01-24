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24 января, источник: ТАСС

Хохлачев: Хоккеисты «Спартака» постараются не травмировать игроков сборной РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Хоккеисты «Спартака» будут стараться не травмировать игроков сборной России в контрольном матче. Об этом журналистам рассказал нападающий красно-белых Александр Хохлачев.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» 4 февраля в «ВТБ Ледовом дворце» сыграет с российскими хоккеистами, которые в конце января начнут заключительный этап подготовки к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане.

«Эта игра важна больше сборной, и мы будем играть для нее. Главное, чтобы никто из них не получил травму, и мы постараемся, чтобы этого не произошло», — сказал Хохлачев.

Олимпийская сборная России, помимо матча со «Спартаком», 30 января на той же арене сыграет со сборной Белоруссии, а 10 февраля на сборе в Южной Корее — с хозяевами олимпийского турнира. На Олимпиаде российские хоккеисты выступят под олимпийским флагом, на предварительной стадии команде Олега Знарка будут противостоять сборные Словакии, Словении и США.

Из 47 хоккеистов, заявки на которых были отправлены в Международный олимпийский комитет, приглашения не получили пять игроков: защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков и Антон Белов, а также нападающие Сергей Плотников и Валерий Ничушкин. Состав на Олимпиаду будет назван 25 января.

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