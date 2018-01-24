Епанчинцев: «Спартак» мог побольше дать выходных хоккеистам, если бы не игра со сборной РФ

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«Конечно, это игра больше для них [игроков сборной]. Если бы этой игры не было, больше выходных дали бы нашей команде, — сказал Епанчинцев. — Что касается того, в каком состоянии с Олимпиады приедут [Лукаш] Радил и [Райан] Стоа, насчет этого опасения есть — самое главное, чтобы они вернулись без травм. В отсутствие них может молодежь привлечем, может сборная поможет».

«Спартак» в среду обыграл дома рижское «Динамо» со счетом 5:2. «У нас было большое желание победить, хотя ощущалась скованность, неуверенные действия. Но те три очка — это самое главное, хотя если бы добыли еще одно очко с “Северсталью” (3:4 ОТ), нам было бы намного лучше», — отметил тренер.

Епанчинцев рассказал о том, как «Спартак» проведет паузу, связанную с Олимпиадой. «Неделю — мини-отпуск, работаем с 1 февраля, 4-го — игра, 5-го — улетаем на сбор в Чехию. Потом возвращаемся, тренируемся здесь, а затем участвуем в турнире в Екатеринбурге», — сообщил он.