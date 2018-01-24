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24 января, источник: ТАСС

Епанчинцев: «Спартак» мог побольше дать выходных хоккеистам, если бы не игра со сборной РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. «Спартак» мог дать больше выходных своим игрокам во время паузы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, связанной с Олимпиадой, если бы не было контрольного матча со сборной России. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Конечно, это игра больше для них [игроков сборной]. Если бы этой игры не было, больше выходных дали бы нашей команде, — сказал Епанчинцев. — Что касается того, в каком состоянии с Олимпиады приедут [Лукаш] Радил и [Райан] Стоа, насчет этого опасения есть — самое главное, чтобы они вернулись без травм. В отсутствие них может молодежь привлечем, может сборная поможет».

«Спартак» в среду обыграл дома рижское «Динамо» со счетом 5:2. «У нас было большое желание победить, хотя ощущалась скованность, неуверенные действия. Но те три очка — это самое главное, хотя если бы добыли еще одно очко с “Северсталью” (3:4 ОТ), нам было бы намного лучше», — отметил тренер.

Епанчинцев рассказал о том, как «Спартак» проведет паузу, связанную с Олимпиадой. «Неделю — мини-отпуск, работаем с 1 февраля, 4-го — игра, 5-го — улетаем на сбор в Чехию. Потом возвращаемся, тренируемся здесь, а затем участвуем в турнире в Екатеринбурге», — сообщил он.

В КХЛ красно-белые следующий матч сыграют 27 февраля с «Локомотивом».

Спартак 5:2
(1:1, 3:1, 1:0)
Динамо Р
24.01.2018, 19:30 Зрители: 9357 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Гиртс Анкипанс
Вратари
Никита Беспалов Янис Калныньш 40:29 (М. Армалис 40:29)
1-й период
11:13 Кирилл Кольцов
Оскарс Батня 14:01
Робертс Липсбергс 16:13
17:15 Вилле Лаюнен (Л. Радил, А. Хохлачев)
Эмилс Гегерис 18:11
Карл Столлери 19:04
19:28 Дмитрий Калинин
2-й период
25:27 Артем Воронин (В. Провольнев, М. Трунев)
25:40 Дмитрий Калинин
Эмилс Гегерис (О. Батня, Г. Мейя) 36:08
38:21 Игорь Мирнов (А. Воронин, А. Осипов)
38:35 Райан Стоа
Марис Бичевскис 38:35
39:20 Александр Хохлачев (Кир. Кольцов, Л. Радил)
3-й период
40:29 Кирилл Кольцов (Л. Радил, А. Хохлачев)
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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