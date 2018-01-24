«Спартак» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ

У победителей шайбы забросили Вилле Лаюнен (18-я минута), Артем Воронин (26), Игорь Мирнов (39), Александр Хохлачев (40) и Кирилл Кольцов (41). В составе проигравших дважды отличился Эмиль Гегерис (19, 37). Рижская команда потерпела седьмое поражение подряд.
Символическое стартовое вбрасывание в матче провели актеры Егор Климович, Александр Ряполов, Кузьма Сапрыкин и Иван Колесников, сыгравшие советских баскетболистов в спортивной драме «Движение вверх». Климович сыграл роль Александра Болошева, Ряполов — Алжана Жармухамедова, Сапрыкин — Ивана Едешко, Колесников — Александра Белова.
Красно-белые с 82 очками занимают седьмое место в Западной конференции, рижская команда находится на последнем, 13-м месте с 44 баллами. «Спартак» в следующем матче сыграет дома с ярославским «Локомотивом» 27 февраля, рижское «Динамо» в гостях встретится с хельсинкским «Йокеритом» 26 января.